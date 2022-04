Ukrainalainen komentaja on pyytänyt kansainvälisiä evakuointitoimia Mariupoliin, sillä tilanne on ukrainalaisten näkökulmasta kestämätön. Ukrainan merijalkaväkiprikaatin komentaja, majuri Serhii Volyna kertoi tiistai-iltana puhelimitse CNN:lle olosuhteista, joissa taisteluja piiritetyssä Mariupolissa käydään. – Minulla on viesti maailmalle. Se saattaa olla viimeinen viestini, koska meillä on vain muutama päivä tai jopa tunteja jäljellä. Vetoamme maailman johtajiin, jotta meidät vietäisiin...

