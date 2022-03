"Tämä terrori jää historiaan" – BBC:n video näyttää, mitä Mariupolista on jäljellä

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n sunnuntaina julkaisemalla videolla näkyy katastrofaalisessa tilanteessa olevan satamakaupunki Mariupolin hävitys Kaakkois-Ukrainassa. – Tätä on jatkunut nyt 25 päivää, BBC:n toimittaja aloittaa videon. Venäjä on aiheuttanut piirittämäänsä Mariupolin kaupunkiin historiallisen mittavia tuhoja. Vahingot ovat poikkeuksellisia, sillä kaupunki on ollut piiritettynä vajaan kuukauden. Noin 80 prosenttia kaupungin asuinrakennuksista on viranomaisten arvion mukaan vahingoittunut tai tuhoutunut....

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja