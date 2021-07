EURO 2020 TV2 klo 21.50 Onpa kuumaan kesään mahtunut urakkaa: kuukauden päivät, 24 joukkuetta, 48 peliä. Tai no, ihan kaikkia en ehtinyt katsoa, mutta taatusti tänään sen 49:nnen. Sen jälkeen, kun rakkaat Huuhkajat putosivat kyydistä, on suosikkini ollut Italia, joka Lontoon hulppealla Wembleyllä kohtaa nyt Englannin. Jännää tulee. Yle on selvinnyt urakasta kunnialla, vaikka meno…