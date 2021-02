Tanskassa sadat mielenosoittajat ovat vastustaneet maan koronatoimia

Kööpenhaminassa sadat ihmiset osoittivat lauantai-iltana mieltään Tanskan koronarajoituksia vastaan.

Mielenosoittajat kritisoivat erityisesti suunnitelmia ottaa käyttöön digitaalinen ”rokotuspassi”. Tanska on aikeissa kehittää matkustamista varten digitaalisen todistuksen koronarokotuksista. Todistusta voisi mahdollisesti käyttää myös yleisötapahtumissa ja ravintoloissa. Vastaavan todistuksen käyttöönottoa suunnitellaan myös useissa muissa Euroopan maissa.

Parlamenttitalolla meiltä osoittaneet ihmiset kokivat Tanskan olevan diktatuuri. Heillä oli mukanaan kuvia, joissa pääministeri Mette Frederiksen oli piirretty Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin näköiseksi.

Men in Black Denmark -nimellä kulkevan ryhmän järjestämässä mielenosoituksessa tuotiin esiin, että ”rokotuspassi” antaa ymmärtää, että rokotteen ottaminen olisi velvoite. Protestoijien mielestä sillä yritettäisiin rajata entistä enemmän yksilön vapautta. Rokotus ei ole pakollinen Tanskassa.

Kaksi viikkoa sitten poltettiin Frederikseniä esittävä nukke

Kaksi viikkoa sitten samankaltaisessa mielenosoituksessa poltettiin pääministeriä esittävä nukke. Kaksi miestä pidettiin pääministerin uhkailusta.

Ravintolat, baarit ja ei-välttämättöminä nähdyt kaupat ovat Tanskassa kiinni tämän kuun loppuun. Alakoulujen on kuitenkin tarkoitus avata maanantaina ovensa uudelleen.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja seuraava Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan 5,8 miljoonan asukkaan Tanskassa on todettu yli 200 000 virustartuntaa. Tartuntoihin liittyviä kuolemia on kirjattu yli 2 200. Worldometer-tilastosivuston mukaan miljoonaa asukasta kohden kuolemia on todettu yli 380. S

uomessa vastaava suhdeluku on yli 120. Yhdysvalloissa, jossa on todettu maailmanlaajuisesti eniten virukseen liittyviä kuolemia, vastaava suhdeluku on yli 1 400.