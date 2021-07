Tapahtumatakuuta on myönnetty yhteensä lähes 73 miljoonaa euroa yli 150 tapahtumalle

Tapahtumajärjestämiseen tarkoitettua takuuta on myönnetty yli 150 tapahtumalle yhteensä lähes 73 miljoonaa euroa, kertoo Valtiokonttori. Eniten takuuta on haettu musiikkifestivaaleille, konserteille, näyttelyille ja messuille. Takuu on maksusitoumus, jolla on määrä vähentää tapahtumien järjestämisen koronapandemiasta johtuvia talousriskejä. Tapahtumatakuun saaneet voivat hakea syksyllä korvauksia tapahtuman toteutuneista kuluista, jos tapahtuma peruuntuu tai se järjestetään pienempänä kuin oli tarkoitus….