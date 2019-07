Tapon yritys ja törkeä ryöstö Hyvinkäällä keskellä päivää – Poliisi kaipaa tuntomerkkejä

Itä-Suomen poliisilaitos tutkii Hyvinkäällä tapahtunutta epäiltyä tapon yritystä ja törkeää ryöstöä.

Kolmen hengen miesseurue oli puukottanut uhria Hyvinkään Parantolan puistossa sunnuntaina 7. heinäkuuta kello 10–14 välillä aiheuttaen hänelle hengenvaaralliset vammat, poliisi tiedottaa.

Joukko oli myös varastanut uhrin omaisuutta.

– Uhri on hengissä ja toipumaan päin, kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikoskomisario Mikko Minkkinen.

Epäillyt ovat teon jälkeen poistuneet Parantolan puiston läpi mahdollisesti junaradan suuntaan.

Yksi epäillyistä on vaaleaihoinen, noin 22–24-vuotias 175-180 senttimetriä pitkä mies, jolla on sivuilta lyhyet hiukset, jotka on värjätty vaaleaksi päältä ja nostettu geelillä pystyyn. Päällään hänellä oli valkoinen paksu huppari, jossa on mustia kuvioita, sekä tummat farkut ja korvakoru.

Toinen epäilty on vaaleaihoinen 165-170 senttimetriä pitkä mies, jolla oli musta pipo, tummat aurinkolasit ja mustat housut.

Kolmas epäilty on vaaleaihoinen mies, jolla oli päässään lippis ja aurinkolasit.

Mahdolliset havainnot epäillyistä tekijöistä pyydetään ilmoittamaan Itä-Uudenmaan poliisin numeroon 0295 436 442 tai sähköpostitse osoitteeseen vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi.