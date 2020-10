Tartuntatautilain muutos voisi sulkea laajasti vapaa-ajanpaikkoja, ja rajoituksia ja tilajärjestelyitä tulisi lisää – Hallitus pohtii tänään lakimuutosta

Hallituksella on tänään iltakoulu, jossa on esillä tartuntatautilain uudistus ja epidemiologinen tilanne. Opposition edustajat on kutsuttu mukaan. "Jos koronatilanne pahenee huomattavasti, niin viranomaisilla olisi uusia keinoja käytettävissä estää viruksen leviämistä."