Tasavallan presidentti Niinistö Loirista: "Kosketit meitä, suomalaista sielua niin syvältä"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kommentoinut viihdetaitelija Vesa-Matti Loirin poismenoa Twitterissä. – Suurista suurin, syvästi kunnioitettu Vesa-Matti Loiri on poissa. Kosketit meitä, suomalaista sielua niin syvältä. Hyvää matkaa tuntemattomahan tupaan rakas ystävä, Niinistö kirjoittaa. Suurista suurin, syvästi kunnioitettu Vesa-Matti Loiri on poissa. Kosketit meitä, suomalaista sielua niin syvältä. Hyvää matkaa tuntemattomahan tupaan rakas ystävä. — Sauli...