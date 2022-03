Tästä tärkeimmät uutiset aamuksi – Ukrainan ja Venäjän ulkoministerit aikovat tavata, Blinken saapuu Viroon, pörssikurssit jatkavat alamäkeä

Ukrainan presidentti julkaisi videon kansliastaan: “En ole piilossa”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pitänyt jälleen myöhäisillan puheenvuoronsa. Tällä kertaa presidentti puhui pääkaupunki Kiovassa sijaitsevasta kansliastaan. Yhdysvaltalaiskanava CNN kirjoittaa, että Zelenskyi esiintyi ensimmäistä kertaa julkisesti kansliassaan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Ukrainan presidentin kanslia on julkaissut kirjallisen version puheesta sivuillaan. Presidentti sanoi, ettei ole piilossa ja ettei pelkää mitään.

Zelenskyi puhui videollaan myös muun muassa humanitaarisista käytävistä.

YK tarvitsee turvallisen käytävän avun saamiseksi Ukrainan kriisialueille

YK sanoo tarvitsevansa turvallisen käytävän toimittaakseen humanitaarista apua Ukrainan konfliktialueille, sanoo YK:n hätäavun koordinaattori Martin Griffiths turvallisuusneuvostolle.

Griffiths sanoo, että esimerkiksi Mariupolissa, Harkovassa ja Melitopolissa tarvitaan epätoivoisesti apua, erityisesti henkiä pelastavia lääkkeitä.

Neuvosto kokoontui Ukrainan tilanteen takia. (Lähde: AFP)

Ukrainan ja Venäjän ulkoministerit aikovat tavata torstaina

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba aikoo tavata Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin torstaina, kertoo muun muassa CNN.

Kuleba sanoi Ukrainan televisiossa, että on valmis vakavaan keskusteluun Lavrovin kanssa, jos tämäkin on. Kuleba kertoi olevansa valmis puhumaan kenelle tahansa, jotta rauha saadaan aikaan.

Venäjän ja Ukrainan alemman tason neuvottelut eivät toistaiseksi ole johtaneet merkittäviin tuloksiin.

Blinken saapuu Euroopan-matkallaan nyt Viroon

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken saapuu tänään vierailulle Viroon. Vierailun aikana hänen on määrä tavata Viron presidentti Alar Karis, pääministeri Kaja Kallas ja ulkoministeri Eva-Maria Liimets.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Ned Price sanoi ennen Blinkenin Euroopan-matkaa, että sen tarkoituksena on jatkaa neuvotteluja ja koordinointia Yhdysvaltain Nato-liittolaisten ja eurooppalaisten kumppanien kanssa Ukrainan sotaan liittyen.

Wall Streetilla pörssikurssien alamäki sai jatkoa

Yhdysvalloissa New Yorkin pörssi sulkeutui alamäessä, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt huolta hyödykkeiden hinnan noususta.

Teollisuusindeksi Dow Jones laski 2,4 prosenttia jatkaen viime viikon heikentymistä. Laaja-alainen S&P 500 -indeksi syöksyi kolme prosenttia. Myös teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi painui alas. Se laski 3,6 prosenttia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut pörssikursseja laskuun eri puolilla maailmaa. Samalla öljyn hinta on ollut nousussa. (Lähde: AFP)

Sota Ukrainassa kurittaa myös palvelualoja – liikenne, logistiikka ja matkailu kärsivät

Sota Ukrainassa, talouspakotteet ja yleinen epävarmuus vaikuttavat myös palveluyritysten näkymiin, selviää Palvelualojen työnantajat Paltan tuoreesta suhdannekatsauksesta.

Palvelualoihin osuu energian hinnan nousu, mikä vaikuttaa esimerkiksi kuljetuskustannuksiin. Matkustuksessa on uusia rajoitteita muun muassa Venäjän ilmatilan sulkemisen myötä. Tämä näkyy palvelualoilla erityisesti liikenteessä, logistiikassa ja matkailupalveluissa.

Narkolepsiaan sairastuneet vaativat käräjillä korvauksia yli kymmenen vuotta sikainfluenssarokotteen ottamisen jälkeen

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa narkolepsiaan sairastuneet vaativat korvauksia Lääkevahinkovakuutuspoolilta.

Kanteita on nostanut seitsemän ihmistä, joilla todettiin narkolepsia yli kahden vuoden kuluttua Pandemrix-sikainfluenssarokotteen ottamisesta vuosina 2009–2010. Pooli on myöntänyt korvauksia vain, jos narkolepsia on diagnosoitu kahden vuoden kuluessa rokotteesta. Tutkimuksissa sairastumisriskin on sen jälkeen katsottu palanneen normaalille tasolle.

Kanteiden mukaan sairastuneiden oireet alkoivat kuukausien sisällä rokotuksesta, mutta he eivät vuosiin joko ymmärtäneet hakeutua lääkäriin tai lääkärit eivät osanneet epäillä oireiden syyksi narkolepsiaa.

Floridan Barkov siivitti joukkueensa murskavoittoon Buffalosta

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov viimeisteli maalillaan joukkueensa 6–1-voiton, kun vastassa oli Buffalo Sabres.

Barkov oli lisäksi rakentamassa kahta muuta maalia. Floridan suomalaisista tehopisteille ylsi myös Eetu Luostarinen, joka oli syöttämässä joukkueensa neljättä maalia.

Florida aloitti maalitykityksensä hienovaraisesti yhdellä maalilla aloituserässä. Toisessa erässä joukkue heilutti Sabresin verkkoa neljästi.

Buffalo pääsi tekemään ensimmäisen ja ainoan maalinsa vasta päätöserässä.

Skotlannin ja Ukrainan jalkapallon MM-jatkokarsintapeli siirtyy maaliskuulta

Skotlannin ja Ukrainan välinen jalkapallon miesten MM-jatkokarsintaottelu lykkääntyy tältä kuulta, kertoo BBC.

Maiden oli määrä kohdata jatkokarsinnan välierässä Glasgow’ssa 24. maaliskuuta, mutta Ukraina oli pyytänyt kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifaa siirtämään ottelua Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Kesäkuun maaottelutaukoa pidetään todennäköisimpänä ajankohtana ottelulle.

Skotlanti–Ukraina-ottelun voittaja kohtaa jatkokarsintafinaalissa joko Walesin tai Itävallan. Tuo MM-kisapaikan ratkaiseva ottelu oli tarkoitus pelata 29. maaliskuuta, mutta sekin siirtyy nyt eteenpäin.

Tottenham sysäsi Evertonin syvemmälle putoamiskamppailuun murskavoitolla

Tottenham paransi asemiaan taistelussa paikoista eurokentille jalkapallon Englannin Valioliigassa jyräämällä 5–0-voittoon Evertonista maanantai-iltana.

Spurs ratkaisi ottelun kotikentällään käytännössä jo avauspuoliajalla menemällä 3–0-johtoon. Harry Kane teki Tottenhamille kaksi maalia.

Everton on liigassa sijalla 17, vain yhden pisteen putoamisviivan yläpuolella.

Tottenham on seitsemäntenä, mutta nousi tasapisteisiin kuudentena olevan West Hamin kanssa. Nelossijaan Tottenhamilla on matkaa vain kolme pistettä. (Lähde: AFP)