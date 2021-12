Tavikset alkavat asekauppiaiksi torstai-illan satiirissa, jonka pohjalla on tositapaus

War Dogs Sub klo 21.00 **** Kansainvälinen asekauppa on kylmää touhua. Kun isot määrät dollareita ja tappotekniikkaa vaihtavat omistajaa, on varmaankin syytä ulkoistaa moraaliset pohdiskelut kolmannelle osapuolelle. Kuten satiirin tekijöille. War Dogs kertoo kahdesta vanhasta luokkakaverista, Efraimista (Jonah Hill) ja Davidista (Miles Teller), jotka päättävät ottaa oman osansa Irakin sodan tuotoista. Homma lähtee lupaavasti liikkeelle....

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja