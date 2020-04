Tavio ja Orpo: Hallitus jätti opposition sivuun, Uudenmaan sulun purusta olisi pitänyt päättää koko eduskunnan voimin

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on pettynyt siihen, että kaikki puolueet eivät olleet mukana keskustelemassa Uudenmaan sulun purkamisesta.

– Pääministeri ei ole keskustellut opposition kanssa asiasta, vaikka aikaisemmin pääministeri kertoi, että pääasiallisista koronatoimista päätettäisiin koko eduskunta yhdessä, myös oppositio mukana.

Näin tehtiin esimerkiksi silloin, kun pääministeri Sanna Marin (sd.) kutsui opposition mukaan Säätytalolle keskustelemaan valmiuslain käyttöönotosta.

– Olisin odottanut, että kaikki eduskuntapuolueet olisivat olleet keskustelussa mukana, mutta nyt hallitus teki päätöksen niin, että perussuomalaiset eivät olleet edes keskustelussa mukana, vaan tieto saatiin infon kautta. Vastuu on nyt hallituksen, koska me emme olisi tätä todennäköisesti hyväksyneet. Aika riskaabelia toimintaa, kun ajattelee miten paljon ihmisiä on Uudellamaalla. Ihan varmasti lähtee liikkuvuus kasvamaan.

Mitä sulun purkamisen tilalle?

– Hallitus jättää opposition kokonaan valmistelusta sivuun, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Orpon huoli on se, että mikä on hallituksen strategia koronan osalta.

– Mikä on hallituksen kokonaisnäkymys? Tämä on ollut poukkoilevaa. Kun perustuslain takia eristystä ei voida jatkaa, niin mitä tulee tilalle? Onko hallituksella tilannekuva ja suunnitelma? Minulle ei välity, miten asia hoidetaan.

Tavio sanoo yllättyneensä hallituksen ratkaisusta purkaa Uudenmaan sulku jo heti tänään, eikä alkuperäinen aikataulu oli sunnuntaina 19. huhtikuuta. Hänen mielestään olisi ollut hyvä jatkaa ainakin muutama viikko eteenpäin.

– En näe olosuhteiden olennaisesti muuttuneen parempaan.

Tavio painottaa, että hän ei kannata koronan hoidossa laisinkaan hallituksen hidastamisstrategiaa, vaan on estämisen kannalla.

– Olisi parempi, että lähdettäisiin liikkeelle tiukoista rajoituksista, joita sitten höllennettäisiin. Nyt hallitus toimii sillä logiikalla, että kun tauti leviää ja tulee ongelmia, niin siinä tilanteessa ryhdytään laittamaan rajoituksia. Se on silloin tavallaan myöhäistä. Näin tämä etenee ja leviäminen jatkuu.

Testejä ja suojavarusteita

Orpo ei ymmärrä, miksi hallitus ei aloita testaamista. Jos rajoituksia puretaan, niin ihmisille pitäisi olla sekä suojavarusteita että testejä.

– Ei saisi olla yksityisen ja julkisen sektorin muuria. Tämä on kansakunnan yhteinen haaste. Yksityinen sektori haluaa tehdä testejä, haluaa saada Suomen auki. Miksi hallitus ei ole tarttunut siihen, Orpo ihmettelee.

Hän painottaa, että hoitohenkilöstön testaaminen pitäisi aloittaa välittömästi ja suojavarusteet tarvitaan koko kansalle, jotta saadaan Suomi auki. Hallituksen puhumat suojavarusteiden määrät eivät Orpon mukaan riitä edes julkisen sektorin tarpeisiin.

– Tämä on taas yksi esimerkki siitä, että tilannekuva puuttuu.

Orpon mukaan myös asiantuntijoiden Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön luotettavuus on saanut lommoja, koska analyysit ja johtopäätökset ovat vaihdelleet nopeasti.