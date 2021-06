Tee-se-itse-tavaroihin erikoistunut Puuilo tähtää pörssiin

Tee-se-itse-tuotteisiin erikoistunut halpakauppaketju Puuilo suunnittelee listautumista Helsingin pörssin päälistalle. Yhtiöllä on viime viikolla avatun Rauman liikkeen myötä 33 myymälää eri puolella Suomea ja verkkokauppa.

Toimitusjohtaja Juha Saarela kertoo STT:lle, että koronavuoden kotoiluilmiö kasvatti Puuilon myyntiä, mutta suunta on ollut ylöspäin jo kauan.

– Viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen kasvu on ollut 23 prosenttia, Saarela sanoi.

Kysyntäpohja laajenee, kun ihmiset hankkivat yhä enemmän kesämökkejä, veneitä ja lemmikkieläimiä. Valikoiman pääpaino on tee-se-itse-tavaroissa, kuten rakentamisen tarvikkeissa, sähkö- ja käsityökaluissa sekä sähkö- ja lvi-tarvikkeissa. Lisäksi tarjolla on taloustavaraa, elintarvikkeita ja lemmikkitarpeita – kodin elektroniikka tai vaatteet eivät valikoimaan kuulu.

– Auton opetuspoljinsarjaa, lyöntiankkureita, hevosenkenkiä tai kaatovänkiä kun tarvitaan, niin näitä meiltä saa, Saarela kuvasi.

Puuilon valikoima on omanlaisensa ja poikkeaa muista ketjuista.

– Säädettävä terassijalka, kananrehusäkki ja suppilauta on sellaista, mitä ei yleensä saman katon alta löydy, Saarela sanoi.

Laitamien kauppa

Viime vuosina Puuilo on avannut 3-4 myymälää vuodessa, ja yhtiössä arvioidaan, että nykyisen mallin myymälöitä voisi mahtua Suomeen noin 60.

– Suomessa on paljon kaupunkeja, joissa meillä on jo myymälä, mutta me voisimme avata sinne toisenkin, Saarela arveli.

Liikkeet on sijoitettu keskustojen ulkopuolelle, noin 2 400 neliömetrin tiloihin. Myymälät halutaan pitää kohtuullisen kokoisina ja saman mallin mukaan järjestettyinä, jotta asiointi olisi nopeaa.

– Me emme kauppakeskuksiin mene, emme halua mennä siihen, että myymälät olisivat monissa kerroksissa. Tilat ovat aina katutasossa ja pikemminkin laitamilla kuin ydinkeskustoissa.

Valikoimassa on noin 30 000 tuotetta, joista noin 16 prosenttia on omia merkkejä. Pyrkimys on nostaa osuus noin 30 prosenttiin.

Nimi peräisin puuleluista

Saarela myöntää, että yhtiön tunnettavuutta on vielä tilaa kasvattaa. Nimi saattaa johtaa kuvittelemaan, että tarjolla on puurimoja ja kakkosnelosta.

– Puuilo on melkein 40 vuotta vanha yhtiö, ja meitä ei ehkä tunneta niin hyvin kuin tämän kokoinen yhtiö monesti Suomessa tunnetaan. Vaikka nimi on Puuilo, niin me emme tosiaan myy rakentamiseen materiaaleja, meiltä ei saa lankkuja ja harjaterästä. Nimi tulee historiasta, kun vanha opettaja Puolangalta teki puisia lasten leluja, Saarela kertoi.

Tietoisuutta yritetään kasvattaa mainonnalla, jossa ”Morjensta pöytään” -laulussa kerrotaan, että valikoimassa ei ole puuta, mutta ”melkein kaikkea muuta”.

Verkkokauppa edustaa Puuilon liikevaihdosta yli kolmea prosenttia. Saarelan mukaan Puuilon asiakkaista monet tutkivat valikoimaa ensin verkkokaupasta ennen kuin käyvät ostoksilla.

Yhtiön liikevaihto oli tammikuun lopulla päättyneellä tilikaudella liki 240 miljoonaa euroa, edeltävällä tilikaudella 170 miljoonaa. Oikaistu liikevoitto oli uusimmassa tilinpäätöksessä 42 miljoonaa euroa, vajaat 23,6 miljoonaa sitä edeltävässä. Tavoite on jakaa vähintään 80 prosenttia tuloksesta osinkoina.

Liikevaihto on tarkoitus kasvattaa noin 400 miljoonaan euroon. Kannattavuustavoite on, että oikaistu liikevoitto olisi 17–19 prosenttia liikevaihdosta.

Puuilon omistajia ovat annin edellä pääomasijoittaja Adelis Equity Partners Fund sekä yhtiön toimiva johto.