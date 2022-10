Hoitajajärjestö Tehyn valtuuston jäsen ja kattojärjestö STTK:n edustajiston entinen puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki moittii Tehyn puheenjohtajaa Millariikka Rytköstä tarkoituksellisesta provosoinnista ja sumutuksesta maanantaina ratkenneen hoitajien työehtoriidan aikana.

Lehtimäen mielestä potilasturvallisuuslain säätäminen oli hoitajaliittojen johtohahmojen ”onnistuneen provosoinnin” tulos. Eduskunta sääti potilasturvallisuuslain, koska hoitajajärjestöt Tehy ja Super olivat kieltäytyneet suojelutyön takaamisesta esimerkiksi teho-osastojen toimintaa uhanneiden lakkojen ajaksi.

– Suojelutyöstä kieltäytymällä sai potilasturvallisuuslain, jolla huomio käännettiin jumissa olleista neuvotteluista muualle, Lehtimäki sanoo.

– Potilasturvallisuuslaki toimi hyvänä provokaationa saada omat rivit suoriksi. Rytkönen sai aika vapaasti tuulettaa oman väritetyn kantansa potilasturvallisuuslaista, Lehtimäki sanoo viitaten Rytkösen ja muiden äänekkäimpien tehyläisten käyttämiin termeihin ”pakkotyölaki” ja ”orjatyölaki”.

Lehtimäki sanoo, että toisin kuin Rytkönen ja hänen ”hovinsa” väittivät, ei potilasturvallisuuslailla murrettu työntekijöiden lakko-oikeutta.

Pitkän linjan ay-vaikuttaja Lehtimäki on myös sosiaalidemokraattinen Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä Päijät-Hämeen aluevaltuuston varapuheenjohtaja.

Tehy, Super ja työnantajajärjestö Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT allekirjoittivat valtakunnansovittelijan sovintoesityksen maanantaina. Sen jälkeen Tehy ja Super aloittivat viestintäoperaation, jolla pyrittiin luomaan kuvaa siitä, että hoitajat olisivat saaneet muita kunta-alan työntekijöitä paremmat palkankorotukset.

Lehtimäki pitää solmitun sopimuksen palkankorotuksia hyvinä, mutta sopimuksen sisällön vääristelyä hän ei hyväksy.

Tehy ja Super vetosivat viestinnässään kuuden prosentin ”ekstrakorotukseen”, joka on allekirjoitetun sovintoesityksen muotoilujen perusteella tarkoitettu palkkaerojen tasaamiseen.

– Totta kai kyse on harmonisaatiosta. On ihan totta, että pöydässä ei edes voitu sopia harmonisaatiosta suoraan, mutta palkkaerojen tasaamiseen tämä raha on tosiasiallisesti tarkoitettu.

Hän pitää Tehyn Rytkösen ja Superin puheenjohtajan Silja Paavolan viestintää sovun syntymisen jälkeen suorastaan sumutuksena.

– En tiedä, kuinka kauan termikikkailu toimii. Viimeistään siinä vaiheessa, kun asioista väännetään paikallisesti, totuus paljastuu, sanoo tehyläisenä pääluottamusmiehenäkin aiemmin toiminut Lehtimäki.

Vaikka Lehtimäki on tyytyväinen sopimuksen palkankorotuksiin, hän pitää sitä muilta osin hyvin sekavana. Sopimusten tulkinta aiheuttaa Lehtimäen arvion mukaan hyvin paljon ongelmia, kun sopimuksen kirjauksista aletaan neuvotella paikallisesti kullakin hyvinvointialueella.

– Paikalliset neuvottelijat ovat tosi kovan tehtävän edessä jo siksi, että jokaisella alueella ollaan hyvin erilaisissa tilanteissa. Katson tätä asiaa sekä entisenä pääluottamusmiehenä että nykyisenä aluepäättäjänä hyvin huolestuneena.

Lehtimäki sanoo olevansa tehyläisenä huolissaan siitä, miten moneen suuntaan järjestö onnistui työehtoriidan aikana polttamaan siltoja. Hän arvioi, että Tehy työnsi itsensä rajulla retoriikalla ja kovilla toimilla marginaaliin ay-liikkeen sisällä.

– Tiedän, että tämä on aiheuttanut valtavasti pahaa verta. On aina todella valitettavaa, kun ay-liikkeen sisällä aletaan riidellä keskenään. Sillat on poltettu myös pääministeripuolueeseen. Näiden raunioiden korjaamiseen menee pitkä aika.

Lehtimäki arvioi olevansa puheenjohtajalle osoittamansa kritiikin kanssa vähemmistössä Tehyn sisällä ja Rytkösen aseman olevan ainakin toistaiseksi vahva.

– Ajattelen silti niin, että jonkun on uskallettava sanoa vastaan, kun sille on ilmiselviä syitä.