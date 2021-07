Call Me by Your Name Yle Teema & Fem klo 22.05 **** Nuoruuteen kuuluu se pitkä, kuuma kesä, jolloin pitkät päivät jatkuvat öihin, rakastuminen pistelee ja oman elämän suuntaviivat alkavat hahmottua elämän usvasta. Luca Guadagninon elokuvassa saadaan semmoisista päivistä harvinaisen luja ote. Ja mikäs on saadessa, kun Italian auringon alla ollaan. Timothée Chalamet on kulttuurikodin…