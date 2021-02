Televisiossa tänään: Sädehtivä kirjailija, kieputtava tieteisseikkailu vai aurinkokuivattu Texas?

Colette

Historian lahjakkaita naisia on alettu isommalla joukolla nostaa esiin miesten varjosta. Vihdoinkin. Wash Westmorelandin elokuva on yksi näyttävä loiskahdus suuremmassa aallossa.

Sidonie-Gabrielle Colette muuttaa Burgundista Pariisiin. Hän nai vanhemman kirjailijan (Dominic West), joka muina miehinä ottaa myös vaimon teokset omiin nimiinsä. Seksuaalisen vallankumouksen enteet kuitenkin kuhisevat, ja elokuvasta kehittyy vapautumisen ja itsenäistymisen kuvaus. Keira Knightley säteilee nimiroolissa täydellä liekillä. Ensiesitys. (Britannia 2018)

TV1 klo 21.10

Gravity

Nasan Perseverance-luotain tömähti viime viikolla sujuvasti Marsin punaiselle kamaralle. Alfonso Cuarónin tieteisseikkailussa kieputaan yli 62 miljoonaa kilometriä lähempänä. Silti jopa Maata kiertävällä radalla ollaan äärettömyyden laidalla.

Kun onnettomuus sattuu, on elämänlanka hauras, joten kamppailua hengissä säilymisestä seuraa henkeä pidätellen. Sandra Bullock esittää Oscar-roolissaan tutkijaa, joka ensimmäisellä avaruuslennollaan saa parikseen konkari George Clooneyn. (USA 2013)

Nelonen klo 22.35

Paris, Texas

Alussa on yksinäinen mies – punaisessa lippalakissa keskellä autiomaata, jonka taivaanrantaan Ry Cooderin slide-kitaran raukeat soinnut katoavat. Mies on isä, nimeltään Travis. Jatko on hidasta tiivistämistä. Pieni perhe on hajallaan ympäri Amerikkaa, kunnes päädytään aivan hengitysetäisyydelle.

Wim Wendersin ohjaama road movie on mestarillinen esimerkki elokuvallisen tilan käytöstä, mutta kyllä se ihan vain perhedraamanakin vangitsee. Harry Dean Stantonin aurinkokuivattu hahmo sopi Travisin rooliin täydellisesti. Hunter Carson esittää poikaa, ja Nastassja Kinski äiti Janea, jonka kohtaamista katsojakin joutuu odottelemaan. (Saksa 1984)

Yle Teema & Fem klo 22.55