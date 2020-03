Terveydenhuolto tarvitsee työrauhan

Tällä hetkellä suomalaisen yhteiskunnan kriittisin kohta on terveydenhuollon kestävyys.

Kaikki jo tehdyt poikkeustoimet tähtäävät nimenomaan siihen, että terveydenhuoltojärjestelmämme kestäisi koronaviruksen. Toistaiseksi se on kestänyt, mutta olemme vasta epidemian alussa.

Kriisin huipusta on erilaisia ennusteita toukokuun puolivälistä kesäkuuhun. Ei vielä tiedetä, koska terveydenhuoltoa koetellaan ihan tosissaan, mutta jo nyt terveydenhuollossa paiskitaan töitä, jotta sairaalat toimisivat moitteetta koronakriisin synkimpinä hetkinä.

Suomi on valinnut koronakriisissä tärkeimmäksi asiaksi ihmiselämän turvaamisen. Tavoite näkyy konkreettisimmin sairaaloissamme, joissa on työskennelty viikkoja sen eteen, että tehohoitopaikat riittäisivät kaikille niitä tarvitseville. Tavoitteena on ollut myös taata suhteellisen yhdenvertainen hoito ympäri Suomea, vaikka toki alueellista eroavaisuutta on. Vahvimpia kannattelijoita ovat yliopistolliset sairaalat.

Tehohoitopaikkoja ei taiota, vaan niiden rakentaminen vaatii monen ammattiosaajan panosta ja tukuittain rahaa. Sairaaloiden muuttaminen koronapotilaiden tarpeisiin on myös priorisointia: osastoja suljetaan ja kiireettömiä aikoja sekä hoitoja perutaan koronan jälkeiseen aikaan.

Terveydenhuollon henkilöstö tekee parhaillaan töitä tunteja laskematta oman terveytensä uhalla. He ansaitsevat paitsi työrauhan myös arvostuksen.

Suomalaista terveydenhuoltoa on välillä moitittu jähmeäksi. Viimeistään nyt suomalaiset ovat ymmärtäneet, että tarvittaessa ketteryyttä löytyy.

Erityisen tyytyväisiä tuntuvat olleen ne perussairaat ihmiset, joihin terveydenhuollon ammattilaiset ovat ottaneet yhteyttä ja kertoneet, kuinka koronaviruksen ajan toimitaan ja antaneet paitsi kotihoito-ohjeita myös passittaneet potilaita etätöihin. Kansalaisille on tullut tunne, että kukaan ei jää yksin. Se on lisännyt entisestään luottoa ja arvostusta terveydenhoitoon.

Selvää on, että terveydenhuolto tulee natisemaan liitoksissaan. Sen vuoksi se tarvitseekin kaiken tuen ja arvostuksen jo tässä vaiheessa kriisiä.