Texasissa jo yli miljoona koronavirustapausta, asiantuntijan mukaan Trumpin hallinto "heittänyt pyyhkeen kehään" pandemian edessä

Texasista on tullut ensimmäinen Yhdysvaltain osavaltio, jossa on kirjattu yli miljoona koronavirustartuntaa, kertovat CNN ja Guardian-lehti. Asiantuntijat varoittavat, että Valkoinen talo ei tee tarpeeksi pandemian saamiseksi kuriin maassa.

Texasissa todettiin viime viikolla vuorokauden aikana yli 9 000 uutta covid-19-tapausta, mikä on jyrkin nousu tautimäärissä sitten elokuun alun.

Yhdysvalloissa on tavattu yli miljoona uutta koronatartuntaa viimeisten 10 päivän aikana. Maassa on ollut kaikkiaan yli 10 miljoonaa tartuntaa. Ennätys on tehty myös päivittäisten uusien tautitapausten kanssa, keskiviikkona niitä kirjattiin yli 136 000.

Hallinnon toimettomuus edesauttaa taudin leviämistä

Asiantuntijat varoittavat, että ellei turvallista rokotetta ilmaannu, presidentti Donald Trumpin hallinto näyttää tekevän liian vähän yhä pahemmin ilman kontrollia leviävää virusta vastaan.

– Viimeisten kuukausien aikana olemme nähneet liittovaltion hallinnon käytännössä heittävän pyyhkeen kehään, sanoi Ashish Jha, Brownin yliopiston julkisen terveyden laitoksen dekaani NBC:lle keskiviikkona.

– Uusia ohjeita ei ole tullut, liittovaltion hallinnolta on tullut hyvin vähän yritystä, ja mielestäni se ehdottomasti edesauttaa taudin leviämistä.

Texasissa, Yhdysvaltain toiseksi väkirikkaimmassa osavaltiossa, on kirjattu 1 010 364 koronavirustartuntaa sen jälkeen kun pandemia alkoi maaliskuussa. Tautiin on siellä kuollut 19 337 ihmistä.

Pandemian alussa New York oli pahin tautipesäke maassa. Siellä tartunnat saatiin laskuun tiukoilla rajoitustoimilla. Tartunnat ovat kuitenkin lähteneet siellä uuteen kasvuun.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo sanoi keskiviikkona, että kaikki ravintolat, baarit ja kuntosalit joutuvat sulkemaan ovensa kello 22. Yksityisissä kokoontumisissa ei saa olla kuin korkeintaan 10 ihmistä. Uudet rajoitukset astuvat voimaan perjantaina.

Sairaalat äärimmäisen kuormitettuja

Yhdysvaltain sairaalat ovat joutuneet koronakriisin takia äärimmäisen kuormitetuiksi. Jotkut toimivat jo täydellä kapasiteetilla ja toisissa pelätään henkilökunnan lakkoja.

Mississippin terveysvirasto kertoi keskiviikkona, että osavaltion sairaalat ovat ”matkalla kohti kriisitasoa, jonka me näimme kesällä” covid-19-sairaiden tulvan takia. Siellä pelätään kriittistä pulaa ensihoidon resursseista vakavasti sairaille tai loukkaantuneille, ellei muutosta tapahdu välittömästi.

Luoteis-Wisconsinissa Mayo Clinic Health Systemin sairaalat toimivat täydellä kapasiteetilla koronaan sairastuneiden takia. Puolet tehohoidossa olevista kärsii covid-19-taudista.

– Covid-19:ää täytyy kohdella terveydenhuollon hätätilana, jotta terveydenhuoltojärjestelmää estettäisiin romahtamasta, vaadittiin Mayo Clinic Health Systemin tiedotteessa.

Philadelphiassa ainakin 15 000 sairaanhoitajaa uhkaa lakolla, kertoi Pennsylvanian sairaanhoitajien liitto.

Hoitajat kertovat julkilausumassaan joutuneensa ”potilaiden turvallisuuden vaarantavan miehityksen vähäisyyden partaalle”.

Kaikkiaan neljän sairaalan hoitajat haluavat lupauksen siitä, että henkilöstön minimimääriä korotetaan.