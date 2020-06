Thaimaa haikailee matkustuskuplia lähinaapurien kanssa – Turismin tyssääminen on maksanut maalle kymmeniä miljardeja

Thaimaan viranomaiset pohtivat niin sanottujen matkustuskuplien luomista sellaisten lähellä sijaitsevien maiden kanssa, joissa koronavirustartuntojen määrä on suhteellisen alhainen, kertoivat viranomaiset perjantaina.

Mahdollisia kohdemaita olisivat muun muassa Kiina, Vietnam, Etelä-Korea, Australia ja Uusi-Seelanti.

Matkustuskuplaan kuuluvien maiden kansalaisten ei tarvitsisi jäädä kahden viikon karanteeniin maahan tullessaan. Sen sijaan tulijoille tehtäisiin perusteellinen terveystarkastus heidän saapuessaan maahan.

Erityisesti maahan toivotaan urheiluturisteja, kuten golfaajia, koska he pysyvät yleensä koko lomansa ajan varsin rajoitetulla alueella eivätkä juurikaan ole tekemisissä paikallisten asukkaiden kanssa. Myös terveysmatkoille tulevat ja liikemiehet olisivat hyvin tervetulleita.

Thaimaan on tarkoitus lieventää koronarajoituksiaan ensi viikolla. Esimerkiksi ravintolat pysyvät kuitenkin edelleen kiinni.

Thaimaan bruttokansantuotteesta viidennes tulee turismista. Maan lasketaan menettävän tänä vuonna noin 47 miljardia dollaria (noin 41,5 miljardia euroa) tuloja koronarajoitusten vuoksi.

Virallisten tietojen mukaan Thaimaa on selvinnyt koronapandemiasta todella vähällä. Maassa on todettu vain runsaat 3 100 koronatartuntaa, ja virukseen liittyviä kuolemia on rekisteröity 58.

Väkilukuun suhteutettuna maassa on kuollut 0,8 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli torstaina 59.