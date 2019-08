The Guardian: Boris Johnson ei tavoittele uutta brexit-sopimusta EU:n kanssa – brittihallitus kiistää tiukasti väitteet

Brittilehti The Guardian haastattelemien nimettömien EU-lähteiden mukaan Britannian uudella pääministerillä Boris Johnsonilla ei ole aikomuksia neuvotella maalleen uutta brexit-sopimusta.

Sen sijaan diplomaattilähteiden mukaanbrittineuvottelijat tekivät tapaamisessaan EU-edustajien kanssa selväksi, että Britannia kieltäytyy kompromissista ja että Johnsonin keskeinen suunnitelma on sopimukseton EU-ero. Se tarkoittaa, että Johnsonilla ei olisi edes aikeita neuvotella uutta sopimusta.

Britannian hallituksen uuden Euroopan neuvonantajan David Frostin on kuitenkin kerrottu yrittäneen keskustella EU-diplomaattien kanssa siitä, miten neuvotellut voitaisiin aloittaa uudelleen sen jälkeen, kun Britannia eroaa EU:sta lokakuun lopulla.

– Oli selvää, ettei Britannialla ole toista suunnitelmaa, EU-diplomaatti kertoi The Guardianille tavattuaan Frostin.

Hallitus kiistää väitteet

Paljastus tuli sen jälkeen, kun Britannian tuore hallitus oli kertonut olevansa “vilpittömästi valmis neuvottelemaan” EU:n kanssa.

Tiistaina hallituslähde kiisti väitteet Reutersille. Hänen mukaansa Johnsonin keskeinen suunnitelma ei ole sopimukseton ero ja Britannia on yhä “valmis ja halukas” sopimukseen, mikäli EU suostuu neuvottelemaan.

Johnsonin hallituksen ministeri Michael Gove syytti tiistaina Brysseliä siitä, että se on kieltäytynyt neuvottelemasta uutta sopimusta. Gove kertoi The Guardianin mukaan, että Britannia tavoittelee neuvottelujen jatkamista “ystävällisyyden hengessä” huolimatta Boris Johnsonin toistuvista varoituksista siitä, että maa on valmis jättämään EU:n, tapahtui mitä tahansa.

Gove väitti olevansa “syvästi surullinen siitä, että EU näyttää kieltäytyvän neuvotteluista Britannian kanssa”. Hänen mukaansa EU on se osapuoli, joka on kieltäytynyt neuvottelemasta tai harkitsemasta vaihtoehtoja.

– Pääministeri on selvästi sanonut, että hän haluaa neuvotella hyvin sopimuksen Euroopan unionille, hän kommentoi The Guardianille.

– Mitä ikinä tapahtuu, samalla kun me pysyttelemme valmiina ja halukkaina neuvottelemaan, EU:n on kunnioitettava sitä, että me lähdemme 31. lokakuuta, sopimuksen kanssa tai ilman sitä.