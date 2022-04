Monet venäläissotilaat kieltäytyvät lähtemään sotimaan Ukrainaan, kertoo brittilehti The Guardian useisiin eri lähteisiinsä viitaten. Lehti viittaa venäläisen oppositiolehti Pskovskaya Guberniyan tietoihin, joiden mukaan noin 60 venäläistä laskuvarjojääkäriä on kieltäytynyt lähtemästä Valko-Venäjältä Ukrainaan. Venäläislehden mukaan kieltäytyjät olivat uskoneet menevänsä Valko-Venäjälle harjoituksiin. The Guardianin mukaan tiedot ovat vahvistamattomia. The Guardian viittaa myös venäläismedian tietoihin, joiden mukaan kahden...

