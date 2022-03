The Times: Ukrainan presidentti Zelensky selvinnyt jo kolmesta salamurhayrityksestä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on selvinnyt jo kolmesta salamurhayrityksestä Venäjän hyökättyä reilu viikko sitten Ukrainaan, kertoo brittilehti The Times . Lehden mukaan kaksi eri joukkoa on lähetetty Ukrainaan murhaamaan presidentti: Kremlin tukeman Wagner-yhtiön palkkasoturit ja tšetšeenien erikoisjoukot. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n vuodot estivät kummankin ryhmän aikeet. Asiasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat ....

