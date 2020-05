THL: 50 uutta koronavirustartuntaa todettu sitten eilisen

Suomessa on todettu 50 uutta koronavirustapausta eilisen jälkeen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tapauksia on vahvistettu Suomessa kaikkiaan 6 826, kun eilen niitä oli todettu 6 776.

Varmistettuja tartuntoja on siis 123 sataatuhatta suomalaista kohden. Varmistetuista tartunnoista valtaosa eli 4 971 on havaittu Uudellamaalla. Myös väkilukuun suhteutettuna koronaviruksen ilmaantuvuus on suurin Uudellamaalla, mutta toisena selvästi koko muun maan edellä tulee Ruotsin rajaa vasten sijaitseva Länsipohja, jossa tapauksia on varmistettu 147.

Uudellamaalla koronaviruksen ilmaantuvuus on noin 295 tapausta ja Länsipohjassa 244 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Muualla Suomessa tapauksia on 17–91 sataatuhatta asukasta kohden.

Koronavirustestejä on perjantaihin mennessä tehty Suomessa yhteensä lähes 183 000 kappaletta.

Mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista tulee tieto myöhemmin iltapäivällä. Eilen koronavirukseen liittyviä kuolemia oli tiedossa 314 kappaletta.