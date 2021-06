THL ehdottaa koronarokotusten laajentamista kaikkiin 12–15-vuotiaisiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kaikkien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset aloitettaisiin Suomessa.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan rokottamalla voitaisiin suojata nuoria ja samalla heidän lähipiiriään koronavirustaudilta.

THL:n johtaja asiantuntija Mia Kontio THL:n viikoittaisessa tilannekatsauksessa, että rokottamisella pyritään vähentämään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia.

Suomessa todetuista koronavirustartunnoista noin viisi prosenttia oli kesäkuun alkuun mennessä todettu 12–15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Keskimäärin kaksi tuhannesta 10–19-vuotiailla todetusta tartuntatapauksesta on vaatinut erikoissairaanhoitoa, ja tehohoitojaksoja on tilastoitu yhteensä viisi. Kuolemia ei ole tähän mennessä todettu.

Päätöksen asiasta tekevät sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtioneuvosto. Nuorille annettaisiin Pfizerin ja Biontechin koronarokote, sillä se on tällä hetkellä ainoa koronarokote, jolla on Euroopan komission myöntämä ehdollinen myyntilupa 12–15-vuotiaiden rokottamiseen.

Kontion mukaan myös Modernan rokotteen odotetaan saavan myyntiluvan tälle ikäryhmälle.

THL on jo aiemmin suositellut koronarokotuksia riskiryhmiin kuuluville 12–15-vuotiaille.

Koronan ilmaantuvuus laskee yhä Suomessa, monet tartunnoista tulevat ulkomailta

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin myös, että Suomessa raportoidaan tänään 124 uutta koronatartuntaa.

Ilmaantuvuus kahden viikon aikana sataatuhatta asukasta kohden on 19, kun se kahden edeltävän viikon aikana oli 29.

Epidemian kiihtymisvaiheessa on vain Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Muut sairaanhoitopiirit ovat pääosin perustasolla, muutama kunta on kiihtymisvaiheessa.

Koko maan viikoittainen koronatapausmäärä on vähentynyt noin kolmannekseen toukokuun ensimmäiseen viikkoon verrattuna. Useimmilla alueilla tartuntoja todetaan tällä hetkellä vähän tai ei lainkaan.

Viime viikolla koronatapausten väheneminen kuitenkin hidastui. Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 514 uutta tapausta, noin 40 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus uusista tartunnoista kasvoi: 33 prosenttia tartunnoista oli saatu ulkomailla, kun edellisviikolla osuus oli 19 prosenttia.

Suomen lähialueilla koronan ilmaantuvuus on suurempaa kuin Suomessa, minkä vuoksi maahantulijoiden testaaminen on erityisen tärkeää, kertoi ylilääkäri Otto Helve THL:n tiedotustilaisuudessa.

Heinäkuun alussa 80 prosenttia 16 täyttäneistä saanut ainakin yhden rokoteannoksen

THL:n arvion mukaan heinäkuun alkupuolella noin 80 prosenttia 16 vuotta täyttäneistä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Mia Kontio kertoi, että ensimmäisen rokoteannoksen on saanut jo 56,3 prosenttia Suomen väestöstä. Kontion mukaan rokotteen ensimmäisiä annoksia on annettu 3,1 miljoonaa ja toisia annoksia 920 000.

Kontion mukaan rokottaminen on tapahtunut tehokkaasti. Rokotteita on annettu enimmillään 70 000 päivässä, mikä on Kontion mukaan valtava määrä.

Kontio kertoo, että yli 50-vuotiailla ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus on yli 87 prosenttia.

– Voisin sanoa, että itse olen melkein hämmästynyt, että näin korkeisiin lukuihin ollaan päästy, kertoo Kontio.

Pfizerin ja Biontechin rokotteiden Suomeen saapuva määrä vähenee loppuvuotta kohden. Sen sijaan Modernan rokotteiden määrä kasvaa kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä.

Kontion mukaan Moderna on juuri ilmoittanut, että heinä- ja elokuussa Suomeen tulee lisäannoksia.