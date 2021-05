THL: Johnson & Johnsonin koronarokotetta ei oteta toistaiseksi käyttöön Suomessa – Molemmat koronarokoteannokset tulisi ottaa kotikunnassa

Koronarokotteen molemmat rokoteannokset tulisi ottaa omassa kotikunnassa, suosittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Jos rokotukseen ei pääse ajallaan omassa kotikunnassa, rokotusaikaa voidaan siirtää ja ensimmäisen ja toisen rokotuksen annosväliä pidentää yli 12 viikkoon.

– Rokotuksen voi saada muualta kuin omasta kotikunnasta vain siinä hyvin poikkeuksellisessa tapauksessa, että oleskelu toisen kunnan alueella on pitkäaikaista, rokotuksen hakeminen omasta kotikunnasta on hyvin vaikeaa ja rokotus on mahdollista toteuttaa toisessa kunnassa. Rokotteita jaetaan kuntiin ihmisten kotikunnan perusteella ja siksi esimerkiksi mökkipaikkakunnilla ei ole mahdollisuutta rokottaa monia ulkopaikkakuntalaisia, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Emma Kajander tiedotteessa.

65 vuotta täyttäneet voivat vastedes saada toisella rokotuskerralla mrna-rokotetta, vaikka rokotussarja olisi aloitettu Astra Zenecan adenovirusvektorirokotteella, THL linjaa.

Astra Zenecan rokotteen annosväliä voidaan THL:n mukaan lyhentää kahdeksaan viikkoon, sillä se ei enää hidasta rokotusten etenemistä.

Alle 65-vuotiaille Astra Zenecan rokotetta ei anneta, vaikka rokotettava haluaisi sen ottaa. Taustalla ovat rokotteen saaneilla havaitut harvinaiset veren hyytymishäiriöt, joiden riski on suurempi alle 65-vuotiailla.

Johnson & Johnsonin adenovirusvektorirokotetta ei toistaiseksi oteta Suomen rokotusohjelmaan, THL kertoo. Sitä annettaisiin Astra Zenecan rokotteen tapaan vain 65 vuotta täyttäneille.