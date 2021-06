THL: Pietarin-kävijöillä todettu jo yli 120 koronatartuntaa, jokainen bussilla Suomeen palannut on voinut altistua

Venäjällä Pietarissa matkailleilla todettujen koronavirustartuntojen määrä on kasvanut entisestään, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n johtaja Mika Salminen kertoo STT:lle, että Pietarista Suomeen matkustaneilla on todettu jo yli 120 koronatartuntaa. Salmisen mukaan tartuntoja on todettu niin paljon, että jokainen bussilla Pietarista palannut on voinut altistua. – Ei se tietenkään hyvä ole, että tapauksia tulee…