THL valmistelee uutta maskisuositusta – Suomi ottanee käyttöön tiukemmat matkustusrajoitukset

Koronatartuntojen määrä on Suomessa kasvaa. Maassa on todettu 149 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on THL:n mukaan todettu 502 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.