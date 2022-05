THL:ltä rauhoittava viesti: Suomessa ei viitteitä lasten maksatulehdusten yleistymisestä

Suomessa ei ole havaittu viitteitä lasten akuuttien maksatulehdusten yleistymisestä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tapauksia on muualla Euroopassa ja maailmalla havaittu toukokuun alkuun mennessä useita satoja. Britanniassa on loppuvuoden jälkeen varmistettu yhteensä 163 maksatulehdus- eli hepatiittitapausta. Euroopan talousalueen maissa on todettu samaan aikaan noin sata tapausta. Naapurimaa Ruotsissa tapauksia oli tiistaihin mennessä raportoitu yhdeksän....

