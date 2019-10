THL:n asiantuntija: Veikkauksen pitäisi siirtyä rahan tekemisestä vastuulliseen toimintaan

Asiantuntijat pitävät Veikkauksen pyrkimyksiä vähentää pelaamisen haittoja tervetulleena, mutta he suhtautuvat yhtiön uuteen strategiaan varauksella.

– Strategiassa on hyvää, mutta se miten purevaa se on, jää nähtäväksi, sanoo psykiatri Jyrki Korkeila Turun yliopistosta.

Korkeilan mukaan pelikoneiden vähentäminen tuhansilla voi vähentää pelaamisesta aiheutuvia haittoja.

Oleellista on kuitenkin, mistä automaatteja vähennetään. Jos pelikoneita vähennetään paikoista, joissa liikkuu vähän ihmisiä, haittojen määrä ei pienene niin paljon.

– Jos koneita vähennetään isoista marketeista, se on tosi hyvä juttu.

Lue myös: Veikkaus ilmoitti uudistuksista: peliautomaatteja vähennetään tuhansilla ja niihin tulee pakollinen tunnistautuminen jo vuonna 2021

Korkeilan mielestä rahapeliautomaatit pitäisi siirtää kokonaan pois kaupoista, kioskeista ja ravintoloista. Jos pelikoneita olisi vain esimerkiksi pelisaleissa, pelaamiseen tarvittaisiin vakaampi päätös, kuin jos niihin törmää arjen asioita hoitaessaan.

Veikkaus ilmoitti torstaina uudesta strategiasta, jolla se pyrkii vähentämään pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Yhtiö aikoo muun muassa vähentää pelikoneiden määrää ja aikaistaa vuodella pakollisen tunnistautumisen käyttöönottoa.

Yrityskulttuuriin kaivataan muutosta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija Anssi Airas on tyytyväinen, että Veikkaus myöntää tehneensä virheitä. Myös se on hyvä asia, että Veikkaus aikoo jatkossa käyttää enemmän asiantuntijoiden apua toiminnassaan.

Airas kaipaa yhtiöltä kuitenkin selvempää muutosta strategiassa. Veikkauksen pitäisi siirtyä selvemmin rahan tekemisestä vastuulliseen toimintaan.

– Jos rahan tekemisen paine painaa vaakakupissa enemmän kuin vastuullisen pelitoiminnan järjestäminen, on sellaisella kaavalla kovin vaikea puuttua pelaamisen haittoihin, Airas sanoo.

Veikkauksella on ollut Airaksen mukaan pitkään yrityskulttuuri, jossa rahanteko on ollut tärkeintä. Sen muuttaminen on nyt tärkeää. Se on kuitenkin iso haaste.

Airas pani merkille aamun tiedotustilaisuudessa, että Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski mainitsi, että olisi tärkeää, että pelieurot saataisiin kanavoitua Suomeen. Airaksen mukaan tärkeintä olisi kiinnittää huomiota pelieurojen sijaan haittojen ehkäisyyn. Siinä auttaisi se, että pelaajat saataisiin pelaamaan turvallisempia ja vastuullisempia pelejä.

– Se vähän lipsahti sieltä taas.

Tunnistautumisesta ristiriitaisia tutkimuksia

THL:n Airas kertoo, että tutkimukset eivät suoraan osoita, miten pakollinen tunnistautuminen ja pelikoneiden vähentäminen vaikuttavat pelaamisen haittoihin.

– Näkemykset jakaantuvat. Pelien tarjonta ei suoraan korreloi peliongelmien kanssa, hän sanoo.

Jos pakollinen tunnistautuminen ei tule heti myös pelisalien automaatteihin, peliongelmaiset löytävät helposti tien pelisaleihin pelaamaan. Pitkällä aikavälillä pelihaitat voivat vähentyä, jos rahapeliautomaatteihin törmää harvemmin.

Tunnistautumisella voidaan tosin estää tehokkaasti alaikäisten pelaaminen, Airas sanoo.

Mainokset tutustuttavat pelaamiseen

Veikkaus toisti torstaina aikomuksensa perustaa yhtiölle eettinen neuvosto. Sen tehtävänä on käsitellä muun muassa markkinointiin liittyviä kysymyksiä.

Veikkauksella oli aiemmin eettinen neuvosto, mutta se lakkautettiin vuonna 2017 kun Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto yhdistyivät.

Airas ei ole suoraan vakuuttunut eettisen neuvoston perustamisesta

– Olisi tärkeämpää, että vastuullinen tekeminen on yrityksessä sisäänrakennettu, sen sijaan että siellä on lautakunta, joka pohtii asioita erillään liiketoiminnasta.

Veikkaus kertoi myös, vähentävänsä markkinointia ja muuttavansa sen sisältöjä.

Markkinoinnin vähentäminen voi vaikuttaa Korkeilan mukaan erityisesti henkilöihin, jotka eivät ole koskaan pelanneet rahapelejä.

– Pelaamisen aloittaminen voi olla heille vieraampi asia, jos niihin ei ole tutustunut mainosten kautta, Korkeila sanoo.

Mainonnan väheneminen ei sen sijaan tehoa todennäköisesti niin hyvin pitkään pelaamista harrastaneisiin, koska heille se on jo hyvin tuttua ja ”he ovat kasvaneet siihen sisälle”, Korkeila sanoo.