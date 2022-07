THL:n johtajan mukaan korona pitäisi poistaa yleisvaarallisten tartuntatautien joukosta – Koronarajoituksia voitaisiin ottaa siitä huolimatta käyttöön

Yleisvaarallisten tartuntatautien listalla oleva koronavirus ei enää täytä listauksen kriteerejä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen MTV:n uutisille. Tauti on lain mukaan yleisvaarallinen, jos taudin tarttuvuus on suuri, tauti on vaarallinen ja sen leviäminen voidaan estää sairastuneeseen tai altistuneeseen kohdistetuilla toimenpiteillä. – Yleensä yleisvaarallinen tartuntatauti on sellainen, jossa on korkea kuolleisuus tai sellainen,...