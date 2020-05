Tiedonkulun ongelmia ilmi jättihankkeiden alla – elvytysrahastosta ja hävittäjistä päätettäessä tiedon syytä kulkea

Käynnissä oleva selvitys on paljastamassa puutteita eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumisessa. Ongelmien korjaamiselle on tarvetta, sillä edessä on jättimäisistä hankkeista, kuten elvytysrahastosta ja hävittäjistä päättäminen, kirjoittaa Lännen Median uutispäällikkö Jussi Orell.