Pohjanmaan poliisin tietoon on tullut viimeisen viikon aikana useita koulu-uhkauksia, joita on putkahdellut eri puolilla sosiaalista mediaa. Tapaukset ovat johtaneet tutkintatoimenpiteisiin. Viimeisimmät uhkaukset ovat tulleet Kokkolasta toissa päivänä ja Seinäjoelta eilen. Molemmissa tapauksissa on alaikäiset epäillyt otettiin kiinni. Poliisin saaman tiedon mukaan erityisesti nuorten suosimassa videosovellus TikTokissa leviäisi tällä hetkellä haaste, jossa yllytetään tekemään koulu-uhkaus....

