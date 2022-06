Tilastot: Juhannusherkkujen hinnannousuissa suuria eroja – tuore kala kallistunut vuodessa roimasti

Ruoan hinnan kallistuminen näkyy juhannuksen perinteisten suosikkituotteiden hinnoissa. STT katsoi kuluttajahintaindeksistä, kuinka paljon suomalaisille tutut tuotteet ovat kallistuneet vuodessa.

Kuluttajahintaindeksin mukaan esimerkiksi tuoreen kalan hinta nousi toukokuussa liki 49 prosentilla vuoden takaisesta. Ruokamakkarat ja nakit kallistuivat vajaat 11 prosenttia. Oluen hinnannousu oli vuodessa puolestaan vain runsaan prosentin verran.

Luonnonvarakeskus on arvioinut, että kotitalouksien ruokalasku nousee 500 eurolla tänä vuonna. Hintojen nousujen taustalla on energian kallistuminen, mihin on puolestaan vaikuttanut Ukrainassa käytävä sota.