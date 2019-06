Timo Harakka nousemassa yllättäen työministeriksi, Antti Lindtman kieltäytyi hänelle tarjotusta ministeripaikasta

He ovat tulossa sdp:n ministereiksi: Antti Rinne, Tytti Tuppurainen, Sirpa Paatero, Ville Skinnari, Krista Kiuru, Sanna Marin ja Timo Harakka.

Lännen Median kokouslähteistä saamien tietojen mukaan sdp:n työministeriksi on nousemassa kansanedustaja Timo Harakka.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kieltäytyi hänelle tarjotusta ministeripaikasta. Häntä oli etukäteisarvoissa veikattu työministeriksi.

Pääministeriksi tulee luonnollisesti Antti Rinne , eurooppaministeriksi on nousemassa Tytti Tuppurainen, kunta- ja omistajaohjausministeriksi Sirpa Paatero , kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeriksi Ville Skinnari , perhe- ja peruspalveluministeriksi Krista Kiuru ja liikenneministeriksi Sanna Marin.

Ministerilista perustuu Lännen Median sdp:n puoluevaltuuston meneillään olevasta kokouksesta saatuihin tietoihin.

Paikat menevät ennakkoveikkausten mukaan lukuun ottamatta vaativaa työministerin paikkaa, jonka saa kansanedustaja Timo Harakka .

Pääministeri Antti Rinne

Pääministeri Antti Rinne, 56, Mäntsälästä on puheenjohtajana johtanut sdp:tä vuodesta 2014. Hän on oikeustieteen kandidaatti ja toisen kauden kansanedustaja, joka toimii eduskunnan väliaikaisena puhemiehenä pääministerinimitykseen saakka.

Rinne on työskennellyt aiemmin ay-liikkeessä Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTON:n, Toimihenkilöunionin ja ammattiliitto Pron puheenjohtajana. Niissä tehtävissä saadusta kokemuksesta oli hyötyä, kun hän sai nyt neuvoteltua viiden puolueen hallitukselle yhteisen hallitusohjelman.

Rinne ehti puheenjohtajaksi valintansa jälkeen työskennellä valtiovarainministerinä vuoden päivät Jyrki Kataisen (kok.) ja Alexander Stubbin (kok.) hallituksissa. Rinne sairastui joululomalla Espanjassa keuhkokuumeeseen ja sydäninfarktiin, mutta toipui nopeasti Suomessa tehdyn sepelvaltimon pallolaajennuksen jälkeen ja johti sdp:n niukkaan eduskuntavaalivoittoon.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, 43, on kolmannen kauden kansanedustaja Oulusta, filosofian maisteri ja projektisuunnittelija. Hän on puolueensa Eurooppa-ryhmän puheenjohtaja ja kuulunut EU-asioita käsittelevään eduskunnan suureen valiokuntaan eduskuntauransa alusta lähtien. Viime kaudella hän toimi sen varapuheenjohtajana.

Tuppurainen pyrki sdp:n puheenjohtajaksi Antti Rinteen tilalle Lahden puoluekokouksessa 2017, muttei tullut valituksi. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Tuppurainen oli sdp:n vaalipäällikkö. Hän on myös Oulun kaupunginvaltuutettu ja demarinaisten puheenjohtaja. Tuppuraisen puoliso on eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio .

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero, 54, Kotkasta nousi kansanedustajaksi varasijalta helmikuussa 2006 ja on sen jälkeen uusinut paikkansa joka kerta eduskuntavaaleissa. Hän on toiminut ministerinä aiemminkin, kehitys- ja omistajaohjausministerinä Stubbin hallituksessa syyskuusta 2014 toukokuuhun 2015 vihreiden jätettyä hallituksen.

Paaterolla on vankka asema puolueessa, sillä hän johtaa puolueessa suurinta valtaa puoluekokousten välillä käyttävää sdp:n puoluevaltuustoa. Kunta-asioista hänellä on kokemusta kuntien edunvalvontajärjestön Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja. Ammatiltaan Paatero on ehkäisevän päihdetyön ohjaaja.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, 45, on toisen kauden kansanedustaja Lahdesta ja sdp:n kolmas varapuheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan lakimies työskennellyt vaativissa asiantuntijatehtävissä ulkomailla. Monet muistavat hänet myös jääkiekkoilijana.

Ville Skinnari on sdp:n kansanedustajana toimineen Jouko Skinnarin poika. Ville Skinnari lukeutuu puolueessaan oikeistosiipeen.

Krista Kiuru

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, 44, on porilainen neljännen kauden kansanedusta. Hän johti viime kaudella rauennutta sote-uudistusta riitaisesti käsitellyttä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa. Nyt hän saa ministerinä vastuulleen tulevan hallituksen uusiksi laittaman saman uudistuksen.

Kiuru on aiemmin toiminut Kataisen ja Stubbin hallituksissa asunto-, opetus- ja viestintäministereinä. Koulukseltaan hän on valtiotieteen maisteri.

Liikenneministeri Sanna Marin

Liikenneministeri Sanna Marin, 33, on toisen kauden kansanedustaja Tampereelta. Sdp:n ensimmäisenä varapuheenjohtajana hän joutui tuuraamaan Antti Rinnettä tämän sairausloman aikana ja onnistui tehtävässään hyvin. Marin johti Tampereen kaupunginvaltuustoa 2013–2017 ja tuli tunnetuksi sen kokousten tiukkana kurinpitäjänä.

Koulutukseltaan Marin on hallintotieteiden maisteri. Hänellä on viime vuonna syntynyt tytär yhdessä puolisonsa kanssa.

Työministeri Timo Harakka

Työministeri Timo Harakka, 56, on istunut Uudeltamaalta eduskunnassa vaaleista 2015 alkaen. Hän toimi viime vaalikaudella valtiovarainvaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsenenä. Ensimmäisen kerran hän pyrki eduskuntaan sitoutumattomana vihreiden listalta vuonna 1995. Ennen liittymistään Sdp:hen eduskuntavaalien 2015 alla hän työskenteli toimittajana ja tuottajana.

Sdp:ssä Harakka on nopeasti noussut näkyvään asemaan. Hän haastoi Antti Rinteen Sdp:n puheenjohtajana Lahden puoluekokouksessa 2017. Harakka sai vaalissa 32 prosenttia äänistä. Hän on eduskuntaryhmän veroasiantuntija.