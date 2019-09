Tjäreborgin emoyhtiö Thomas Cook konkurssiin – 600 000 lomanviettäjää jäi ilman paluulentoa

Matkatoimisto Tjäreborgin emoyhtiö, brittiläinen matkanjärjestäjä Thomas Cook on asetettu konkurssiin, yhtiö kertoo nettisivuillaan.

Yhtiön mukaan sen liiketoimet Britanniassa ovat päättyneet sekä kaikki tulevat lennot ja lomamatkat on peruttu.

Tjäreborg kirjoitti sunnuntaina nettisivuilla julkaistussa tiedotteessaan, että asiakkaiden matkoja suojelee matkapakettilaki ja vakuusrekisteri. Tjäreborgilla on parhaillaan noin 3 500 asiakasta maailmalla.

– Mahdollisessa konkurssitilanteessa pidetään huolta siitä, että jokainen kyllä kotiin matkalta pääsee, sanoi myyntijohtaja Saana Ruonala Tjäreborgista STT:lle sunnuntaina.

Ruonala jatkoi, että jos konkurssi tulee, matkustajiin otetaan heti yhteyttä.

Varhaiseen maanantaiaamuun mennessä Tjäreborg ei ollut päivittänyt nettisivujen tiedotettaan tai kertonut konkurssin aiheuttamista järjestelyistä esimerkiksi Twitterissä.

BBC: Tyhjiä koneita lähti maailmalle jo sunnuntaina

Thomas Cook kävi viikonvaihteessa neuvotteluja Britannian hallituksen ja mahdollisten sijoittajien kanssa, jotta välttäisi konkurssin. Yhtiölle haettiin 200 miljoonan punnan eli noin 226 miljoonan euron lisärahoitusta.

Yhtiö oli onnistunut varmistamaan elokuussa 900 miljoonan punnan arvoisen pelastussuunnitelman, mutta lisärahoituksen tarve nousi vielä myöhemmin 200 miljoonalla punnalla.

Thomas Cookin toimitusjohtaja Peter Fankhauser sanoi, että yhtiön romahdus on “syvän pahoittelun paikka”. Hän pyysi anteeksi yhtiön “miljoonilta asiakkailta ja tuhansilta työntekijöiltä”. Yhtiöllä on pelkästään Britanniassa 9 000 työntekijää.

Thomas Cookin alkuvuoden tulosta painoi osittain se, että brexitistä johtunut epävarmuus viivästytti kesälomamatkojen varaamista. Lisäksi 600 matkatoimistoa ympäri Britanniaa ovat kärsineet kovasta kilpailusta nettimyynnin kanssa.

Yhtiön matkoilla on ympäri maailmaa noin 600 000 turistia. Britannia on käynnistämässä Matterhorn-nimellä kulkevaa operaatiota, jonka tarkoituksena on tuoda kotimaahan 150 000 Thomas Cookin matkoilla ulkomailla olevaa brittiasiakasta.

Britannian hallitus ja ilmailuviranomainen ovat vuokranneet kotiuttamisia varten kymmeniä lentokoneita. BBC kertoo, että tyhjiä koneita lähti jo sunnuntaina maailmalle hakemaan brittituristeja kotiin. Kotiuttamisoperaatiota kuvattiin rauhanajan suurimmaksi.

Guardianin mukaan myös lentoyhtiöt British Airways ja easyJet ovat ilmeisesti mukana lennättämässä turisteja kotiin. Brittituristeja lomailee paitsi Euroopan eri kohteissa myös Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Yhdysvalloissa ja Karibialla