"Todennäköisempää, että lakko toteutuu" – Postin parantunut tulos hämmentää PAU:n puheenjohtajaa, koska yhtiö on vedonnut palkkakiistassa talousvaikeuksiin

PAU:n puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan Postin parantunut tulos näkyy johdon bonuksissa, mutta työntekijöille on tarjolla vain palkanalennuksia ja työehtoheikennyksiä. Yhtiö varoittaa, että mahdollinen kahden viikon lakko voi vaikuttaa joulusesonkiin.

Posti Groupin tulos parani kolmannella vuosineljänneksellä, kertoo yhtiön osavuosikatsaus. Yhtiö kuitenkin varoittaa, että koko vuoden tulokseen saattaa vaikuttaa mahdollinen työtaistelu.

Postin työehtosopimusneuvottelut ovat jumissa palkkakiistassa. Jos se ei ratkea 11. marraskuuta mennessä, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU aikoo aloittaa kahden viikon lakon.

PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen kertoo Lännen Medialle, että Postin hyvä tulos tuntuu ristiriitaiselta.

– Tulos vaikuttaa varsin hyvältä. Ei ollenkaan sellaiselta, että Posti on täysin konkurssikypsä tai isoissa tulosvaikeuksissa, niin kuin he ovat koittaneet meille neuvotteluissa vakuuttaa. Se harmittaa tietysti, että kiitos kuuluu pitkälti Postin työntekijöille, ja heille Posti on palkkioksi tarjoilemassa isoja palkanalennuksia ja työehtoheikennyksiä.

Lakot todennäköisiä

Konsernin liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 6,8 prosenttia verrattuna viime vuoteen eli nousi 381,2 miljoonaan euroon.

Oikaistu liiketulos yli kaksinkertaistui 12 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten se oli 5,1 miljoonaa euroa. Tällä vuosineljänneksellä liikevoittoprosentti oli 3,1 prosenttia.

– Hyvän tuloksen perusteella johto on saamassa isot bonukset, mutta se ei näyttäydy millään tavalla positiivisesti työntekijöiden osalta. Työnantaja ei ole omien työehtoesitystensä kanssa ollut valmis tulemaan millään tavalla vastaan toistaiseksi. Tällä hetkellä minun mielestäni on todennäköisempää, että lakot toteutuvat, kuin että ne eivät toteutuisi, PAU:n Heidi Nieminen sanoo.

Nykyinen työehtosopimus päättyy jo torstaina lokakuun viimeisenä päivänä. PAU:n uhkaama lakko koskisi noin 9 000 työntekijää.

Tukilakkoja luvassa, jos lakkoa rikotaan

Postin mahdolliselle kahden viikon lakolle on luvassa tukitoimia ainakin Suomen Elintarviketyöläisten liitolta (SEL) ja Ilmailualan Unionilta (IAU). Lisäksi kuljetusliitot ovat varoittaneet, että lakon rikkominen vuokratyöntekijöillä voi johtaa laajempiin työtaisteluihin.

Niemisen mukaan Posti on jatkanut vuokratyöläisten palkkaamista tästä huolimatta.

– Vuokratyöntekijöitä on jo hirvittävät määrät. Heitä on rekrytoitu lakon varalle monta viikkoa. Posti pyrkii kouluttamaan heitä nyt tehtäviin, jotta he saisivat rikottua lakkoa, kun se alkaa.

Nieminen ei usko Postin väitettä siitä, että vuokratyöntekijöitä palkattaisiin jouluapulaisiksi, koska kausityöntekijät aloittavat yleensä vasta joulukuussa.

– He rekrytoivat vuokratyöntekijöitä ihan lakonrikkojiksi, mikä tulee laajentamaan työntaistelua entisestään.

”Kustannusrakenteen muuttaminen tärkeää”

Postin liikevaihdosta yhä suurempi osa tulee verkkokaupasta ja logistiikasta.

Postipalveluiden liikevaihdon suhteellinen osuus jatkoi laskuaan katsauskaudella, mutta samaan aikaan paketti ja verkkokaupan sekä logistiikkaratkaisujen yhteenlaskettu liikevaihto toi yli 50 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Posti Groupin väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto toteaa osavuosikatsauksessa, että postialalla toimiville yrityksille kulurakenteen muuttaminen on avain kannattavuuden ylläpitämiseen, koska perinteisen postiliiketoiminnan osuus laskee.

– Kuluvana vuonna olemme onnistuneet parantamaan sekä tuotannon että hallinnon kulurakennetta. Postin tulevaisuuden kannalta on aivan keskeistä, että kustannusrakenteen sopeuttamista jatketaan postivolyymin laskua ennakoiden, Kuusisto toteaa tiedotteessa.

Kuusiston mukaan se, että Posti on pystynyt viimeisen 12 kuukauden aikana sekä muuttamaan kustannusrakennettaan että luomaan uutta kasvua, on osoitus sen valitseman strategian toimivuudesta.

– Pitkäjänteinen työmme näkyy nyt positiivisesti taloudellisessa tuloksessamme.

Postilakko voisi vaikuttaa tulokseen

Turkka Kuusisto muistuttaa, että merkittävä osuus Postin tuloksesta tehdään viimeisen vuosineljänneksen aikana, erityisesti joulusesongin aikaan.

– Tämän sesongin onnistuminen on erittäin tärkeää sekä asiakkaillemme että Postille. Vuoden viimeisellä neljänneksellä meidän on parannettava laatua ja keskityttävä hyvään asiakaskokemukseen. Postinjakelua koskevat työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja mahdollisilla työtaistelutoimilla saattaa olla merkittävä vaikutus Postin koko vuoden tulokseen, Kuusisto toteaa tiedotteessa.

– Posti käy läpi historiallisen suurta murrosvaihetta. Ymmärrän hyvin, etteivät muutosvauhti ja murroksen aiheuttamat vaikutukset ole aina postilaisille helppoja. Haluan kiittää Postin henkilöstöä hyvästä työstä sekä jaksamisesta etenkin viime kuukausina vallinneissa haastavissa olosuhteissa.

Väliaikainen toimitusjohtaja kiitti myös Postin edellistä toimitusjohtajaa Heikki Malista ”mittavasta uudistustyöstä” viimeisen seitsemän vuoden aikana.

”Jakelun ongelmat johtuvat liian pienestä resurssista”

Postin jakelussa on ollut laatuongelmia heinä–syyskuussa. Osavuosikatsauksen mukaan syynä tähän olivat sekä henkilöstövaje ja rekrytointiongelmat että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n laittomat lakot elo–syyskuussa.

Heidi Niemisen mukaan PAU:lla ei ole ollut jakelussa yhtäkään laitonta lakkoa kyseisenä aikana.

– Lajitteluhenkilökunta reagoi Postin liikkeenluovutusuutisointiin syyskuun alussa, mutta sillä ei ollut vaikutusta jakeluun. Jakelussa oli siinä vaiheessa niin paljon jakamatonta tavaraa, että jakelu toimi ihan normaalisti, koska jaettiin sitä, mitä oli jäänyt edelliseltä viikolta, Nieminen kertoo.

– Postin laatuongelmat johtuvat täysin siitä, että resurssi on laitettu niin pieneksi, ettei nykyisellä resurssilla pystytä hoitamaan jakelua niin laadukkaasti kuin pitäisi. Siellä joudutaan teettämään paljon ylitöitä, ja jos ylityön tekijöitä ei löydy riittävästi, laatuongelmia on.

Rekrytointi vaikeaa nykyisellä palkkatasolla

Katsauksessa kerrotaan, että korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty jakeluhenkilöstön rekrytoimiseksi. PAU:n mukaan Postilla on vaikeuksia saada rekrytoitua uusia työntekijöitä jo PAU:n nykyisen työehtosopimuksen palkkatasolla.

– Tuntipalkat päivätyössä ovat reilusta 11 eurosta reiluun 14 euroon. Halvemmassa työehtosopimuksessa ne vaihtelevat 8,90 eurosta reiluun 10 euroon. Vaikka posti on kuinka puhunut siitä, että vanhoilla työntekijöillä on 1–2 vuoden palkkatakuu, kaikki uudet otettaisiin halvemman työehtosopimuksen palkoilla, Nieminen sanoo.

– En ymmärrä, miten Posti kuvittelee, että rekrytointiongelmat paranevat heikentämällä palkkoja ja työehtoja. Joku logiikka varmaan siinä on, mutta en ymmärrä, mikä.

Niemisen mukaan Posti on syyttänyt PAU:ta rekrytointiongelmista.

– Olemme kuulemma heidän mainettaan pilanneet, kun olemme tuoneet työehtosopimuksia julkisuuteen. Me olemme vaan kertoneet, mitä he ovat esittäneet.