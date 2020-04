Todettujen koronavirustartuntojen määrä maailmassa nousi yli miljoonan rajan

Todellisuudessa tartuntoja on paljon enemmän. Kuolleita on liki 53 000.

Todettujen koronavirustartuntojen määrä maailmassa ylitti miljoonan rajan torstaina, kertoi yhdysvaltalainen yliopisto. Pandemia räjähti Yhdysvalloissa ja kuolleiden määrä jatkoi nousuaan Espanjassa ja Italiassa.

Asiasta kertoivat Reuters ja BBC. Todellisuudessa tautitapausten määrä on paljon suurempi.

Koronavirukseen on kuollut liki 53 000 ihmistä. Yhdysvalloissa kuoli tautiin eilen noin 1 000 ihmistä. Kyseessä on suurin kuolleiden määrän lisäys yhdessä maassa vuorokauden aikana.

Eniten kuolemia, 13 900, on Italiassa, toisena tulee Espanja. Yhdysvalloissa on eniten vahvistettuja tartuntoja, yli 240 000, kertoivat tutkijat Johns Hopkins -yliopistosta.

Virus havaittiin ensi kerran Kiinassa viime vuoden lopulla. Sen jälkeen virus on kiertänyt ympäri maailmaa saaden hallitukset sulkemaan liike-elämän, pysäyttämään lennot ja määräämään ihmiset pysymään kodeissaan, jotta tartuntojen leviämistä saataisiin rajoitettua.

Baltimoressa sijaitsevan yliopiston mukaan yli 200 000 ihmistä on jo parantunut taudista, heistä yli 75 000 on Kiinassa.

Yhdysvalloissa ennätys työttömyydessä

Yhdysvalloissa viikoittainen työttömien määrä hyppäsi koronaviruksen vuoksi tehtyjen irtisanomisten ja lomautusten vuoksi ennätysmäisen korkealle, 6,6 miljoonaan, mikä tuplasi edellisellä viikolla tehdyn ennätyksen.

Eniten tautitapauksia on New Yorkissa, jossa sijaitsevat ruumishuoneet ja sairaalat olivat täyttymässä torstaina. Osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo ennusti synkästi, että sama odotti koko maata.

Erään terveyskeskuksen työntekijöiden Brooklynissa nähtiin heittävän suojavarusteitaan roska-astioihin kadun varteen sen jälkeen kun he olivat kärränneet ruumiita ulos sairaalasta ja kasanneet nämä jäähdytettyyn kuorma-autoon.

Espanjassa virukseen kuolleiden määrä nousi torstaina 10 000:een sen jälkeen kun ennätysmäärä 950 ihmistä kuoli vuorokauden aikana. Terveysviranomaisia rohkaisi kuitenkin päivittäisten tautitapausten ja kuolemien lisääntymisen hidastuminen.

Tautitapauksia Espanjassa on havaittu 102 136, missä on kahdeksan prosentin nousu edellispäivään. Työpaikkoja koronaviruksen vuoksi maassa on menetetty 900 000.

Italiassa huippu uusissa tapauksissa koettiin jo 21. maaliskuuta, 6 557 tartuntaa. Maailman koronaviruskuolemista siellä on ollut 28 prosenttia. Torstaina kuolemien määrä nousi siellä 13 915:een. Kyseessä oli kuitenkin jo neljäs päivä peräkkäin, kun uusien tapausten määrä pysyi 4 050:n ja 4 782:n välissä. Viranomaisten mukaan taudin kehitys on tasaantunut.

Belgiassa koronavirukseen kuolleiden määrä on ylittänyt tuhat.