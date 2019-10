Toimittajamme Etiopiassa: Niinistö onnitteli maratonin tuplavoitosta ja rauhanpalkinnosta – Nobel on tunnustus Etiopian rauhantyölle

Presidentti Sauli Niinistö tapasi Etiopiassa ensimmäisenä presidentti Sahle-Work Zewden presidentinpalatsissa.

Tapaamisen alkuun kunniakomppania otti presidentit vastaan Suomen kansallislaulun soidessa. Presidentit tarkastivat yhdessä komppanian ennen kuin siirtyivät sisätiloihin jatkamaan keskustelujaan.

Kyseessä on presidentti Niinistön ensimmäinen virallinen vierailu Etiopiaan. Hänen mukaansa Etiopia on luonnollinen kohde, sillä Suomella ja Etiopialla on pitkät suhteet.

Niinistö onnitteli tapaamisen alkuun pääministeri Abiy Ahmedia Nobelin rauhanpalkinnosta sekä maratonin kaksoisvoitosta Dohan yleisurheilun MM-kisoissa.

Niinistön mukaan pääministerille myönnetty Nobel on tunnustus Etiopian rauhantyölle.

Suomen presidentin seurueeseen kuuluu myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Skinnari (sd.).

Maiden päämiesten tapaamiseen liittyvä tiedotustilaisuus on parhaillaan menossa. Paikalla olevan Lännen Median toimittajan mukaan Abiy Ahmedille ei saa esittää tilaisuudessa kysymyksiä.

Sahle-Work Zewden on ensimmäinen naispresidentti

Sahle-Work on Etiopian ensimmäinen naispresidentti. Hän astui virkaansa viime vuonna.

Virka on seremoniallinen, mutta etiopialaiset arvelevat hänen saavan vähitellen valtaa pääministeri Abiy Ahmedin ansiosta. Abiy on nostanut naisia korkeille paikoille. Sahle-Work on maassa arvostettu tehtyään pitkän YK-uran.

Presidentit vetäytyivät kahdenkeskisiin keskusteluihin noin tunniksi. Ennen lehdistötilaisuutta allekirjoitettiin memorandum, muistio yhteistyöstä Suomen ulkoministeriön ja Etiopian talousministeriön välillä. Sillä sovittiin kansallisen vesi- ja sanitaatio-ohjelman toisesta vaiheesta.

Suomi osallistui ensimmäiseen vaiheeseen 2 miljoonalla eurolla 2017–2019. Puhdasta vettä on saatu miljoonille ihmisille maaseudulla ja 34 kaupungin vesihuolto on järjestetty.

Sahle-Work Zewde on korostanut tyttöjen koulutusta ja heidän asemansa kehittämistä. Tytöt ovat päässeet kouluun ja mukaan päätöksentekoon. Tämä voisi hillitä myös nopeaa väestönkasvua. Työ naisten voimaannuttamiseksi jatkuu edelleen.

Etiopia ottaa kaikki maahan tulevat pakolaiset vastaan

Rauha, ilmastonmuutoksen hidastaminen ja muuttoliikkeen hallitseminen ovat tärkeitä asioita Etiopialle talouden vahvistamisen lisäksi. Suurin muuttoliike suuntautuu Lähi-itään Djiboutin, Jemenin ja Saudi-Arabian kautta.

Etiopia ottaa vastaan kaikki maahan tulevat pakolaiset. Kaikille järjestetään suojaa, ravintoa ja tukea.

Etiopian kokonaisvaltainen lähestymistapa on saanut kiitosta muun muassa YK:lta. Afrikkalainen vieraanvaraisuus ja ystävällisyys näkyy Addis Abebassakin kaikkialla.