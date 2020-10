Toimittajia uhkaillaan ja painostetaan Suomessakin – vapaa tiedonvälitys ei ole itsestäänselvyys

Maailmalla on tapettu tämän vuoden aikana kaikkiaan kymmenen toimittajaa ja yksi media-avustaja. Tiedonvälityksen vapautta puolustava kansainvälinen järjestö Toimittajat ilman rajoja raportoi myös, että Valko-Venäjällä toimittajia on korvattu "venäläisasiantuntijoilla". Algeriassa uutissivusto...

Maailmalla on tapettu tämän vuoden aikana kaikkiaan kymmenen toimittajaa ja yksi media-avustaja. Tiedonvälityksen vapautta puolustava kansainvälinen järjestö Toimittajat ilman rajoja raportoi myös, että Valko-Venäjällä toimittajia on korvattu ”venäläisasiantuntijoilla”. Algeriassa uutissivusto Casbah Tribunen päätoimittaja ja ranskalaisen TV5 Monden kirjeenvaihtaja Khaled Drareni on pidätetty muun muassa ”kansallisen yhtenäisyyden vaarantamisesta”. Sloveniassa hallitus on kampanjoinut kriittisiä journalisteja vastaan ja…