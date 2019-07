Toimitusjohtaja Vauramo Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymisestä: “Kahdesta vahvasta yrityksestä syntyy yhdessä entistäkin vahvempi”

Fuusion myötä Metso Outotecistä tulee maailmanlaajuinen yritys, jolla on osaamista kaivosteollisuudesta metallinvalmistukseen. Sen arvellaan yltävän 4,2 miljardin euron liikevaihtoon.

Täydentävyys- ja synergiaedut olivat pääsyyt konepajayhtiö Metso Mineralsin ja kaivosteknologia-alan yritys Outotecin syntyneeseen jättimäiseen fuusioon, vakuutti tulevan Metso Outotec -yrityksen toimitusjohtaja Pekka Vauramo torstaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Metso Mineralsilla ja Outotecilla on ympäri maailman yhteensä 15 630 työntekijää, jotka edustavat lähes sataa kansalaisuutta.

– Tästä tulee uusimaailmanlaajuinen yritys, jonka liikevaihto 4,2 miljardia euroa, Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius kommentoi torstaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Liikevaihto on laskettu yhtiöiden viimevuotisen tuloksen perusteella. 4,2 miljardiin euroon on laskettu mukaan myös Metson kesäkuussa ostaman, kanadalaisen liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden valmistajan McCloskeyn vaikutus. Ilman sitä liikevaihto olisi 3,9 miljoonaa.

Kaupan ulkopuolelle, vanhaan Metsoon jää venttiililiiketoimintaa harjoittava Metso Flow Control, joka on jatkossa nimeltään Neles. Se työllistää 3 000 työntekijää.

Tieto Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymisestä sai yritysten pörssikurssit nousuun torstaina: Outotecin kurssi on noussut 20 prosenttia.

Fuusion myötä haluttiin yhdistää kaksi globaalia yritystä, joilla on yhteistä ja toisiaan täydentävää liiketoimintaa ja palveluita mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloilla.

– Niin kauan kuin olen ollut Metsossa, yhdistyminen Outotecin kanssa on meitä kiinnostanut. Nyt vain oli hyvä hetki lähteä liikkeelle, vastasi Lilius kysymykseen, miksi yhdistyminen tuli ajankohtaiseksi juuri nyt.

Vauramo otti esiin myös fuusioiden myötä tyypillisesti esiin nousevan huolen henkilöstövähennyksistä.

– En voi luvata, etteikö vähennyksiä tulisi. Toisaalta vahvat ovat yhdessä myös vahvimpia kasvamaan. Se tuo myös uusia työllistymismahdollisuuksia ihmisille, hän sanoi.

Luontaisia ristiinmyyntimahdollisuuksia

Uudella Metso Outotecillä on osaamista kaivosteollisuudesta metallinjalostukseen. Outotecin hallituksen puheenjohtajan Matti Alahuhdan mielestä yritysten täydentävyys on poikkeuksellinen: Outotecin osaaminen on teknologiassa ja kaivosalalla ja Metsolla puolestaan metalliteollisuudessa ja maanrakennuspuolella.

– Niiden yritysten, jotka toimivat vastaaville toimialoilla maailmassa, on rajallinen.

Hän korosti myös sitä, että molemmat yritykset ovat kilpailukykyisiä ja toimivat globaalisti. Metso Mineralsilla on markkina-alue Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Outotecin myynti kohdistuu puolestaan Eurooppaan, Afrikkaan ja Lähi-itään.

Molempien yritysten johdossa myös yhdistymisen myötä saavutettuja synergiaetuja pidettiin huomattavina, kustannuspuolella arvellaan saavutettavan 100 miljoonan kustannussäästöt.

Säästöjä arvellaan tulevan esimerkiksi teknologiapalvelutoimialalla laitekantojen yhdistämisellä.

Vauramon mukaan toisiaan hyvin täydentävien tuote- ja palveluvalikoimat sekä maantieteellisen kattavuus luovat myös monia ristiinmyyntimahdollisuuksia. Näistä saadaan vähintään 150 miljoonan euron vuotuinen liikevaihtosynergia.

– Meillä on luontaisia ristiinmyyntimahdollisuuksia ja suuri potentiaali kasvattaa myyntiä. Metso tekee pumppuja, kun taas Outotec tarvitsee pumppuja kaivosteollisuudessa. Metsolla ei analysaattoreita, kun taas Outotec on niistä tunnettu, Vauramo sanoi.

Yhteinen toimiala löytyy

Metso Outotecin varatoimitusjohtajaksi Outotecin toimitusjohtajan paikalta siirtyvä Markku Teräsvaara totesi, että molemmat yhtiöt ovat tehneet hyvää työtä tuotekehityksen parissa.

Mineeraalien ja malmien hienontaminen ja rikastus on yritysten yhteinen toimiala, kun taas Outotec jatkaa vielä siitä metallin jalostukseen ja vesiteknologiaan, kuten veden kierrätykseen.

– Kun nämä laitetaan yhteen, meistä tulee ylivoimaisesti vahvin peluri jalostusketjussa, Teräsvaara sanoi.

Teräsvaaran mukaan malmin jalostus ja esimerkiksi veden kierrätys voivat avata uusia markkinoita. Lisäksi hän mainitsi akkumetallit ja sähköistyksen.

– Kun toimitaan kansainvälisillä markkinoilla, on tärkeää, että meillä on laaja yhdistelmä teknologiaa, laitteita ja huoltoa, Vauramo sanoi.

Hän korosti, että Metso Outotecistä on tarkoitus rakentaa vahva yhtiö, jolla on vankka talous ja vahva pääomarakenne.

– Meistä tulee yksi maailman johtavimmista ja suurimmista alallamme. Siitä olen ihan varma, Vauramo vakuutti.

– Kun kaksi vahvaa yritystä yhdistyy, syntyy niistä entisestäkin vahvempi.

Yrityksen pääkonttori sijoitetaan Helsinkiin.

Yhdistyminen on tarkoitus vahvistaa lokakuussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja saada päätökseen vuoden 2020 kesäkuussa.

– Suurimmat osakkeenomistajat ovat sitoutuneet äänestämään järjestäytymisen puolesta, vakuutti Vauramo.