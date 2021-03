Toiset rakastavat, toiset vihaavat, mutta miksi? – Me kysyimme yläkoululaisilta itseltään, mitä he ajattelevat etäkoulusta

Koronaepidemian alkuvaiheessa ihasteltiin koulujen digiloikkaa, mutta pian puheisiin levisi huolestuneisuus. Suurin osa peruskoulujen oppilaista on saanut koronavuoden aikana siivunsa etäopetuksesta. Yläluokkien oppilaille tekemämme kysely kertoo, että tekniikkaa on opetettu puolin ja toisin. "Välillä tuntuu kun opettaisi opettajia, kun he eivät tiedä, miten jotain sovellusta tai ohjelmaa käytetään", yksi koululainen vastasi.