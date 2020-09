Tömäyskallio haastaa yösuunnistajat – Hämeenlinnan Suunnistajat isännöi aluemestaruuskisoja

Hämeenlinnan Suunnistajat tarjoaa yösuunnistajille haastetta Tervakoskella, kun Tömäyskallion maastossa ratkotaan Hämeen alueen yösuunnistusmestaruudet keskiviikkoiltana. Liki parisataa uskalikkoa on ilmoittautunut kaikille avoimiin mestaruuskilpailuihin, ja myös kuntosuunnistajille tarjotaan mahdollisuus yösuunnistamiseen. Kilpailukeskuksena toimii Tervakosken Puuhamaa, mistä maastoon ei ole pitkä matka.

Puuhamaan läheisyydessä oli määrä suunnistaa jo viime toukokuussa seuran kansalliset kilpailut, Puuhamaa-rastit. Koronaepidemia esti kuitenkin kilpailemisen, joten Suunnistajat siirsi ajatuksensa syyskuiseen yösuunnistuskilpailuun.

Karttaprojekti kova urakka

Suunnistuksen kilpailuareenaa ei tehdä hetkessä, vaan kyseessä on monen vuoden projekti. Kartta tehdään maastossa miestyövoimalla eikä se ole kiireiselle sopivaa työtä. Vaikka teknologia onkin muuttanut kartantekoa, se ei ole poistanut kartoittajan maastotyötä. Ei siis ihme, ettei uusia karttoja putkahtele suunnistajille kovin nopeaan tahtiin.

Karttaprojekti vie aikaa ja lisäksi siitä tulee kuluja. Suunnistusseurat toimivat pitkälti talkoovoimin. Kilpailujen ja kuntorastien järjestelytuloilla ei ole mahdollista uuden kartan kuluja kattaa, sillä ne tulot nielaisee seuran oma toiminta. Kunnat, Suunnistusliitto ja erilaiset hankkeet avustavat karttaprojekteja, joilla saadaan uusia karttoja kilpaileville ja kuntoileville suunnistuksen harrastajille sekä opetuskarttoja esimerkiksi kouluille.

‒ Tömäyskallion kartan valmistamisen on mahdollistanut Leader-hanketuki, jonka päärahoittaja on EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja osa rahoituksesta tulee valtiolta ja kaupungilta. Leader-hankkeen tukemat kohteet ovat yleishyödyllisiä. Suunnistuskartoista onkin hyötyä monille muillekin kuin suunnistajille. Hämeenlinnan seudulla useampi suunnistusseura on saanut karttahankkeisiinsa samaa tukea, selvitti hanketuen taustoja AM-kilpailujen varajohtaja ja hanketukiasioihin perehtynyt Jarmo Lahti.

Paikallinen Linnaseutu ry on yksi Suomen 55:stä Leader-toimintaryhmästä. Ne suunnittelevat oman alueensa kehittämistä ja valitsevat rahoitettavat hankkeet.

‒ Hankkeen tavoitteena on tukea yhteisöllistä toimintaa, esimerkiksi vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien ja kokoontumistilojen rakentamista. Toisille esimerkiksi frisbeegolfrata on tärkeä ja toisille taas suunnistuskartta toimii lähiliikuntapaikkana, kertoi Linnaseudun toiminnanjohtaja Jussi Pakari.

Torstairastit samoilla rasteilla