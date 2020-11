Trump antoi potkut kyberturvallisuudesta vastaavalle johtajalle, joka tyrmäsi väitteet vaalivilpistä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on kertonut antaneensa potkut maan kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriturvallisuusviraston (CISA) johtajalle Chris Krebsille. Krebs on tyrmännyt presidentin väitteet siitä, että kuun alussa järjestetyissä presidentinvaaleissa oli tapahtunut laajaa vilppiä.

Trump sanoo Twitterissä, että Krebsin vaalien turvallisuudesta antama lausunto on ”erittäin virheellinen”. Lisäksi presidentti toisti väitteensä vaalivilpistä, josta ei kuitenkaan viranomaisten tai kansainvälisten vaalitarkkailijoiden mukaan ole mitään näyttöä.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020