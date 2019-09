Trump erottamastaan Boltonista: “Hän ei ole nähnyt sotaa, josta ei pitäisi” – Sotahaukaksi sanottu turvallisuusneuvonantaja suosi kovaa linjaa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin tiistaina erottama John Bolton edusti turvallisuusneuvonantajana erittäin tiukkaa ulkopoliittista linjaa.

Boltonia pidetään monissa piireissä jopa sotahaukkana. Trump itse on tiettävästi vitsaillut hänestä sanomalla, ettei “John ole nähnyt sotaa, josta ei pitäisi”.

Oliko Afganistan lopullinen niitti?

Boltonin tiedettiin ajaneen presidenttiä nykyistä tiukempiin otteisiin muun muassa suhteessa Pohjois-Koreaan ja Venäjään, joiden kanssa Trump puolestaan pyrkii keskustelemaan.

Boltonin mukaan presidentti Obaman aikana aloitetut Venäjä-pakotteet ovat olleet aivan liian heikkoja.

– Venäjä pitäisi saada kärsimään kipua, hän totesi Fox-kanavan haastattelussa vuonna 2016.

Ex-neuvonantajaa pidetään myös Yhdysvaltojen kovan Iran-linjan pääarkkitehtina, ja hän on vaatinut muun muassa sotilaallisia iskuja maahan. Presidentti puolestaan ilmoitti vastikään olevansa valmis tapaamaan Iranin johtoa.

Viimeisin ja mahdollisesti ratkaiseva erimielisyys presidentin kanssa koski Afganistania.

New York Timesin mukaan Bolton pyrki kiivaasti saamaan presidentin perumaan suunnitelmansa rauhansopimuksesta Taliban-liikkeen kanssa. Sopimus peruttiin, mutta prosessi jätti tiettävästi kaunaa erityisesti Boltonin ja ulkoministeri Mike Pompeon välille.

Pompeota pidetään yhtenä Trumpin uskollisimmista tukijoista.

YK-kriitikko ja epäkohteliaana pidetty diplomaatti

Taustaltaan Bolton on republikaanipoliitikko ja liikemies, joka on työskennellyt monenlaisissa tehtävissä Yhdysvaltojen hallinnossa. Lisäksi hän on toiminut myös uutiskanava Foxin kommentaattorina.

Boltonia pidetään biologisten ja kemiallisten aseiden rajoittamista edistäneiden sopimusten jarrumiehenä.

Esimerkiksi vuoden 2001 Geneven kongressissa hän sanoi, että biologisten aseiden rajoittamiseen liittyvät tarkastukset vaarantaisivat Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden.

Neuvottelijana Boltonia on kuvattu muun muassa epäkohteliaaksi ja epädiplomaattiseksi. Toisaalta tämän sanotaan toisinaan tuoneen myös tuloksia.

Bolton on ollut pitkään myös avoin YK-kriitikko. Tämän sanotaan juontavan juurensa näkemykseen, jonka mukaan kansainväliset yhteisöt vaarantavat Yhdysvaltojen itsenäisyyden.

Viime vuonna Bolton kritisoi voimakkaasti myös kansainvälistä rikostuomioistuinta väittäen senkin uhkaavan Yhdysvaltojen suvereniteettiä.

Jo kolmas varsinainen turvallisuusneuvonantaja

Bolton oli jo Trumpin kolmas varsinainen turvallisuusneuvonantaja presidenttikauden aikana.

Trump nimitti Boltonin huhtikuussa 2018, jolloin hän korvasi niin ikään kovan linjan miehenä tunnetun Herbert Raymond McMasterin .

Boltonista leivottiin presidentinvaalien alla myös ulkoministeriä. Brittiläisen The Independent -lehden lähteen mukaan valinta kaatui kuitenkin viiksiin, jotka eivät ole Trumpin mieleen.