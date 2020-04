Trump ilmoitti Yhdysvaltojen keskeyttävän Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoituksen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut ohjeistavansa hallituksensa keskeyttämään toistaiseksi Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoituksen. Presidentin mukaan järjestö olisi peitellyt koronaviruksen leviämisen vakavuutta ennen kun se levisi Kiinasta ympäri maailmaa.

Hän syyttää järjestöä muun muassa koronakriisin huonosta hoidosta. Maan hallinto tekee selvityksen WHO:n toimista.

Yhdysvallat on YK:n alaisen WHO:n suurin rahoittaja. Se tuki järjestön toimintaa 400 miljoonalla dollarilla eli noin 364 miljoonalla eurolla viime vuonna.

Trumpin hallinto on useaan otteeseen kritisoinut YK:n alaisia järjestöjä.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin mukaan nyt ei ole aika vähentää Maailman terveysjärjestö WHO:n tai minkään muunkaan humanitaarisen järjestön varoja taistelussa koronavirusta vastaan. Guterres sanoo, että WHO on kriittisessä asemassa viruksen vastaisessa sodassa.

WHO julisti hätätilan, Trump vertasi flunssaan

Trumpin hallinnon mukaan WHO tukeutui liikaa kiinalaisviranomaisten antamiin tietoihin sen jälkeen, kun koronavirus alkoi levitä Wuhanin maakunnassa joulukuussa.

Presidentti viittasi lehdistötilaisuudessa WHO:n 14. tammikuuta julkaisemaan tviittiin, jossa kirjoitetaan kiinalaisviranomaisten alustavan tutkimuksen tuloksista. Niiden mukaan ihmisten välisistä tartunnoista ei ollut tietoa.

Samalla järjestö kehui Kiinan läpinäkyvyyttä koronatiedottamisen kanssa. Trump itsekin kiitteli Twitterissä 24. tammikuuta Kiinaa läpinäkyvyydestä.

– Kiina on työskennellyt kovasti hillitäkseen koronaviruksen leviämisen. Yhdysvallat arvostaa suuresti heidän pyrkimyksiään ja läpinäkyvyyttään. Kaikki tulee menemään hyvin! Erityisesti haluan kiittää amerikkalaisten puolesta presidentti Xitä! Trump tviittasi.

CNN:n mukaan päiviä myöhemmin Trump sanoi, ettei puhu Kiinan läpinäkyvyydestä tai usko mitään kuulemaansa. Tammikuun 30. päivä WHO julisti koronaviruksen takia kansanterveyden hätätilan.

Washington Post kirjoittaa, että tuolloin Trump vielä vertasi koronan aiheuttamaa tautia tavalliseen flunssaan. Hänen neuvonantajansa varoittivat häntä tilanteen vakavuudesta jo tammikuussa.

WHO julisti koronaviruksen pandemiaksi 11. maaliskuuta. Useat maat, kuten Yhdysvallat ja Britannia, eivät kuitenkaan noudattaneet järjestön neuvoja, kirjoittaa Guardian.

WHO:n puolestapuhujat ovat kertoneet, että järjestö olisi suljettu ulkopuolelle, jos se olisi haastanut Kiinan aggressiivisesti. Samalla tavoin järjestön kerrotaan olleen lempeitä myös Yhdysvaltain toimia kommentoidessa.

Etsiikö Trump syntipukkia ulkomailta?

Kriitikoiden mukaan Tumpilla on nyt kiire etsiä ulkomaista syntipukkia. Hän on itse joutunut tuoreeltaan kritiikin kohteeksi omien pandemiatoimiensa vuoksi. Vielä tammikuussa presidentti rehenteli tilanteen olevan täysin hallinnassa.

Nyt noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on kuollut koronan vuoksi yli 25 000 ihmistä, mikä on eniten maailmassa. Tartuntoja oli tilastosivusto Worldometerin mukaan tiistai-iltana paikallista aikaa vahvistettu yli 611 000.

Trump lähti sotajalalle WHO:ta vastaan sen jälkeen, kun hän oli lupautunut helpottamaan kiristyneitä välejä Kiinan kanssa. Aiemmin hän on syyttänyt Kiinaa sitä, että maalla on yksin vastuu ”kiinalaisviruksen” – niin kuin Trump on koronaa aiemmin kutsunut – leviämisestä.

Varapresidentti Mike Pompeo ilmaisi tiistaina, että Yhdysvallat aikoo edelleen ryhtyä toimiin Kiinaa vastaan.

Häneltä kysyttiin toisessa haastattelussa kongressin käsittelyssä olevasta ehdotuksesta, joka antaisi yhdysvaltalaisille koronaviruksen uhreille mahdollisuuden haastaa Kiinan oikeuteen. Pompeo sanoi radiokanava KSEV:n haastattelussa, että kaikkien valtioiden tiedot käydään ennen pitkää tarkkaan läpi.

Pompeo kertoi luottavansa siihen, että Yhdysvaltain hallinto on etulinjassa tuomassa vastuuseen niitä maita ja tahoja, jotka löytyvät hengenmenetysten, Yhdysvaltoja kohdanneen tragedian sekä ympäri maailmaa nähtyjen taloudellisten vahinkojen taustalta.