Trump ja terveysasiantuntijat vastakkain: lähtöpasseja ja kauhistuttavia lausuntoja

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on ottanut useasti yhteen terveysasiantuntijoiden kanssa. Torstaina kongressin kuulemistilaisuudessa "pimeimmästä talvesta" varoitellut rokoteasiantuntija Rick Bright sai viime kuussa potkut ilmiantajaksi nimettynä. Trumpin hallinnon aikana on jo ennen koronaa kadonnut pandemiayksikkö ja vedetty pois virusosaamista Kiinasta. Maan johtava tartuntatautiasiantuntija porskuttaa vielä, mutta kuinka kauan?

Koronakriisin aikana Yhdysvaltojen presidentillä Donald Trumpilla on mennyt sukset ristiin terveysasiantuntijoiden kanssa. Jo ennen koronaa Trumpin hallinnosta on lähtenyt terveysasiantuntijoita, ja osa on saanut lähtöpasseja.

Torstaina ilmiantajaksi nimetty, valtion virasta erotettu Rick Bright todisti kongressin kuulemistilaisuudessa maan koronavirusvalmiudesta.

Brightilla oli synkeää kerrottavaa. Hän totesi, että Yhdysvallat voi kohdata ”pimeimmän talven” pitkään aikaan, jos se ei paranna varautumistaan pandemiaan.

Bright johti valtion rokotetta kehittävää virastoa BARDA:a, kunnes hänet erotettiin tehtävästään viime kuussa, uutisoi muun muassa brittimedia BBC perjantaina. Rick Bright kertoi aikaisemmin, että hänet syrjäytettiin virasta, koska hän oli nostanut esiin huolensa presidentti Trumpin kehumaa hoitokeinoa kohtaan.

Bright kertoi terveysasioista vastaavalle alakomitealle, ettei koskaan unohtaisi sähköpostia, jonka sai tammikuussa Yhdysvaltojen lääketieteellisten kasvomaskien toimittajalta.

– Hän sanoi, että olemme syvällä suossa, maailma on. Meidän täytyy toimia, Bright sanoi.

– Työnsin viestiä eteenpäin sosiaali- ja terveysministeriössä niin korkealle kuin pystyin, enkä saanut vastausta.

Pandemiayksikkö katosi

Trumpin hallintoon menettänyt muitakin tärkeitä terveysalan virkoja, jotka olisivat saattaneet olla avuksi taistossa koronavirusta vastaan.

Koronakriisin myötä alettiin puhua uudelleen Barack Obaman perustamasta Yhdysvaltojen globaalin terveysturvallisuuden ja biopuolustuksen yksiköstä.

Yksikön kohtalosta on annettu ristiriitaisia lausuntoja, kertoi Reuters maaliskuussa. Se tiedetään, että yksikkö hajosi vuonna 2018, jolloin osa jäsenistä siirrettiin muihin kansallisen turvallisuusneuvoston tehtäviin. Yhdysvaltalaismedia Washington Postin toukokuussa 2018 julkaiseman uutisen mukaan yksikön johtaja Timothy Ziemer jätti Trumpin hallinnon.

Ziemerin lähdön jälkeen kukaan hallinnon virkamiehistä ei ollut enää yksin vastuussa globaalista terveysturvallisuudesta. Kun ”pandemiayksikkö” hajosi vuonna 2018, Yhdysvalloissa oltiin huolissaan tulevista kulkutaudeista ja maan heikentyneestä kyvystä vastata niihin.

Trump perusti koronatyöryhmän tammikuun lopussa, mutta maan reaktiota on kritisoitu hitaaksi.

Pekingistä poistettiin tautiasiantuntija

Yhdysvaltalainen terveysosaaminen ja koronakriisiin valmistautuminen kärsivät myös tautiasiantuntijan Pekingistä kotouttamisen takia.

Muutama kuukausi ennen koronakriisin alkamista Trumpin hallinto poisti Pekingistä viran, jonka tarkoitus oli auttaa havaitsemaan tautien puhkeamista Kiinassa, uutisoi Reuters maaliskuussa. Heinäkuussa virkansa jättäneen tautiasiantuntijan jälkeen Pekingiin jäi Trumpin hallinnon vuosien varrella pienentämä joukko yhdysvaltalaisia asiantuntijoita.

Jotkut asiantuntijat arvelivat, että Yhdysvallat, ja koko maailma, olisi saanut nopeammin tietoa koronaviruksesta, jos Pekingissä olisi ollut enemmän yhdysvaltalaista asiantuntijaedustusta.

Fauci porskuttaa vielä

Viimeaikoina on uutisoitu Donald Trumpin ja maan johtavan tartuntatautiasiantuntijan Anthony Faucin erimielisyyksistä. Fauci on varoittanut koronan vaarallisuudesta, kun taas Trump on torjunut varoittelut talouteen vedoten.

Fauci on saanut toistaiseksi pitää työnsä, mutta spekulaatioita hänen erottamisestaan on esitetty. Esimerkiksi brittimedia The Guardian uutisoi huhtikuun puolessavälissä kuinka Trump uudelleentwiittasi twiitin, jossa oli mukana tunniste ”#FireFauci” eli ”potkut Faucille”.

Fauci on saattanut saada pitää työnsä diplomaattisen lähestymistapansa ansiosta. Jo maaliskuun loppupuolella tiedelehti Science kysyi Faucilta, miten hän ei ole vielä saanut potkuja. Fauci vastasi, että vaikka hän ja Trump ovat joistain asioista eri mieltä, presidentti kuuntelee häntä – ja tekee asiat omalla tyylillään.