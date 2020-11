Trump jatkaa Twitterin kiistanalaiseksi merkkaaman sisällön tviittaamista – Republikaaneilta onnitteluja Bidenille

Vaikka Yhdysvalloissa Joe Biden on jo saamassa presidentinvaalivoittoon tarvittavan määrän valitsijoita taakseen, muutamista osavaltioista odotetaan vielä arvioita siitä, kuka saa osavaltion taakseen.

Georgia ja Arizona ovat kuitenkin olleet koko vaaliviikon tapetilla ja erot ehdokkaiden välillä ovat olleet pieniä. Esimerkiksi Georgiassa Biden johtaa Donald Trumpia päälle 10 000 äänellä.

Vaikka Bidenille on satanut onnitteluja ympäri maailman, Trump ei ole tunnustanut tappiotaan. Sen sijaan hän on tviitannut vilppiväitteitä, joille ei ole löytynyt riippumattomia todisteita. Twitter on merkannut useita istuvan presidentin tviittejä kiistanalaisiksi.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020