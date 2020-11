Trump on voittamassa Floridan – Arizonan mahdollinen voitto Bidenille hyvä uutinen

Yhdysvalloissa presidentinvaalien tulos on vielä täysin auki aamulla Suomen aikaa. Demokraattien Joe Biden oli toivonut pikaista voittoa Floridasta ottaakseen niskalenkin presidentti Donald Trumpista, mutta tällä hetkellä republikaani Trump näyttää olevan menossa vahvasti kohti voittoa Floridassa. Näin ennustavat nyt muun muassa CNN:n, NBC:n ja Fox Newsin vaaliennusteet.

Trump näyttää päihittävän mielipidekyselyt, sillä Bidenilla oli gallupeissa niukka johto Floridassa. Presidentti on saamassa odotettua vankemman kannatuksen etenkin Miamin metropolialueella, jossa perinteisesti republikaaneja äänestävien kuubalaisamerikkalaisten osuus väestöstä on merkittävä.

Floridan voitto on Trumpille välttämätön, jos hän mielii jatkokaudelle. Bidenin voittomahdollisuuksia tappio Floridassa ei vielä tuhoa.

Lisäksi Trumpille ennustetaan voittoa Texasissa, jota on pidetty perinteisesti republikaanien kannatusalueena. Näissä vaaleissa galluptilanne on ollut siellä tasainen.

Biden voi viedä Arizonan

Yhdysvaltalaiskanavat ennustavat Trumpin vievän voiton myös Ohion osavaltiossa, jota on pidetty tärkeänä hänen mahdollisen uudelleenvalintansa kannalta. Näin ennustavat muun muassa CNN ja NBC News. Lisäksi yhdysvaltalaismedia povaa hänelle voittoa Iowan vaa’ankieliosavaltiossa.

Sen sijaan Bidenin kannalta hyvältä näyttää, että Fox Newsin mukaan tämä olisi voittamassa Arizonassa. Myös NBC Newsin ja CNN:n mukaan hän olisi osavaltiossa johdossa.

Tässä vaiheessa näyttää kuitenkin selvältä, että vaalituloksen selviämisessä voi vielä kulua hyvän aikaa.

Trumpin viime vaaleissa voittamissa ”ruostevyöhykkeen” osavaltioissa Michiganissa, Wisconsinissa ja Pennsylvaniassa ääntenlaskun odotetaan kestävän vielä pitkään, ja tilanne näyttää toistaiseksi tasaiselta.

Vaikka Biden häviäisi Pennsylvaniassa, voitto Arizonassa saattaa riittää hänelle vaalivoittoon. Biden on Arizonassa johdossa, ja Fox News on jo ennustanut hänelle voittoa siellä.

Näissä vaaleissa myös perinteisessä republikaaniosavaltio Texasissa on ennustettu tiukkaa kisaa. Aamukuudelta Trump oli CNN:n mukaan reilun neljän prosenttiyksikön johdossa, kun 83 prosenttia äänistä oli laskettu. NBC:n ennusteen mukaan Trump oli kolmen prosenttiyksikön johdossa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan yhdysvaltalaismedioiden ennusteiden mukaan kokonaistilanne olisi nyt se, että Bidenillä olisi takanaan 213 valitsijamiestä ja Trumpilla 138. Biden olisi viemässä voitot odotusten mukaisesti muun muassa Kaliforniassa ja New Yorkissa, kuten myös pääkaupunki Washingtonissa. Trump olisi taas saamassa voitot muun muassa Ohiossa, Missourissa ja Tennesseessä, jotka ovat kaikki hänen vuonna 2016 voittamiaan osavaltioita.