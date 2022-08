Trump puhui Pelosin Taiwan-vierailusta: "Hän antoi Kiinalle tekosyyn"

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump otti kantaa maan edustajanhuoneen puhemies Nancy Pelosin Taiwanin matkaan Wisconsissa pitämässään tilaisuudessa. Asiasta tviittaa yhdysvaltalainen sisällöntuottaja Benny Johnson.

– Mitä helvettiä hän teki Taiwanissa? Hän oli Kiinan unelma, hän antoi Kiinalle heidän pitkään etsimänsä tekosyyn, Trump tokaisi kannattajilleen.

Pelosin vierailu on raivostuttanut Kiinan. Maa on käynnistänyt Taiwanin lähialueiden historian suurimmat sotaharjoitukset vierailun jälkeen ja ilmoittanut jäädyttävänsä yhteistyön Yhdysvaltojen kanssa monella alalla. Pelosi sai itsekin osansa Kiinan vihasta, sillä Kiina ulkoministeriö kertoi, että hänelle ja hänen perheelleen on asetettu pakotteita.