Trump saa nimeään kantavan juutalaissiirtokunnan kiistellyille Golanin kukkuloille

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu palkitsee ystäviään. Netanjahun hallitus päätti sunnuntaina perustaa Donald Trumpin nimeä kantavan juutalaissiirtokunnan Golanin kukkuloille.

Trumpin kukkulat -nimisen siirtokunnan on määrä lujittaa Yhdysvaltain ja Israelin nykyhallitusten läheisiä välejä.

– Trump on Israelin suuri ystävä, Netanjahu tiivisti paljastaessaan siirtokunnan kaksikielisen nimilaatan.

Siirtokunta on määrä rakentaa Beruchimiin, jossa nyt on vain kourallinen ikääntyneitä asukkaita, jotka ovat lähtöisin entisestä Neuvostoliitosta.

Ensimmäiset asukkaat tulivat Beruchimin vuonna 1991. Hallituksen mukaan siirtokuntaan rakennetaan 400 asuntoa. Ensimmäisten sadan rakentaminen alkaisi jo tänä vuonna.

Trumpilta lahjoja Israelille

Hallituksen sunnuntain erityisistunto pidettiin samaisessa Beruchimissä, josta on 12 kilometriä Israelin ja Syyrian aselepolinjaan.

Israel valtasi Golanin kukkulat Syyrialta niin sanotussa kuuden päivän sodassa vuonna 1967 ja liitti ne myöhemmin alueeseensa.

Yhdysvaltain presidentti Trump tunnusti maaliskuussa Israelin omistusoikeuden Golanin kukkuloihin ensimmäisenä merkittävänä valtiona. Netanjahu onnistui myymään idean Trumpille sillä perusteella, että Syyrian sisällissodan varjolla Iranin tukemat militantit olivat kaivautuneet hyvin lähelle Golania.

Jo aikaisemmin Trump oli tehnyt toisen arabeja raivostuttaneen päätöksen siirtämällä maansa suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Mainitussa kuuden päivän sodassa Israel oli vallannut Itä-Jerusalemin Jordanialta.

Hyvin tyytyväinen Netanjahu oli myös siihen, että Yhdysvallat vetäytyi Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta.

Mustia pilviä Netanjahun yllä

Trump kiitteli siirtokunnan nimeämistä Twitter-viestissään. Trump sanoi sen olevan suuri kunnia.

Trump-siirtokunnan rakentaminen saattaa kuitenkin viivästyä, sillä Netanjahun poliittinen tulevaisuus on epäselvä. Siirtokunnalle ei ole korvamerkittyä rahaa, eikä sen tarkkaa paikkaakaan ole vielä päätetty.

Netanjahun johtama oikeistolainen Likud-puolue voitti huhtikuun parlamenttivaalit, mutta Netanjahun ei onnistunut muodostaa enemmistöhallitusta. Umpikuja ratkaistiin määräämällä uudet parlamenttivaalit, jotka pidetään 17. syyskuuta.

Netanjahun toinen huolenaihe on oikeuslaitos. Häntä vastaan on vireillä kolme erillistä korruptiosyytettä, joiden ensimmäinen käsittely on heti syyskuun vaalien jälkeen.