Trump sättii tviiteissään useammin kuin ylistää – tänään jatkuva virkarikostutkinta kiihdyttänyt presidentin Twitterin käyttöä

– Lukekaa litterointi. Se on TÄYDELLINEN!

Tämä oli yksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin monista tviiteistä viime maanantaina. Litteroinnilla Trump viittaa keskustelumuistioon, joka on tehty virkarikostutkinnan kohteeksi joutuneesta puhelusta Ukrainan presidentin kanssa.

Trump toistaa näinä päivinä lukekaa litterointi -viestiä usein suosikkivälineessään eli Twitterissä. Tutkintaan liittyvät julkiset kuulemiset jatkuvat tänään perjantaina.

Maanantaina Trump lähetti 17 tviittiä. Se on enemmän kuin hänen presidenttikautensa alussa, jolloin hän tviittasi keskimäärin yhdeksän kertaa päivässä.

Sen jälkeen, kun virkarikostutkinta julistettiin alkaneeksi syyskuussa, Trumpin aktiivisuus Twitterissä on noussut selvästi. Hän on painanut tviittaa-painiketta jopa 40 kertaa päivässä. Usein hän moittii virkarikostutkintaa jollain tavalla.

Markkinatutkimuksia tekevä kansainvälinen Yougov antaa joukon amerikkalaisia arvostella Trumpin tviitit.

Viisiportaisella asteikolla voi antaa arvosanaksi joko kauhea, huono, ok, hyvä tai upea. Tuhannessa arvostelijassa on sekä demokraatteja ja republikaaneja kannattavia että ilman puoluekantaa olevia.

Jutun alussa mainittu tviitti keräsi Yougovin tviitti-indeksillä -31 pistettä. Se oli siis amerikkalaisten mielestä kovin negatiivinen viesti. Tosin useimmiten Trumpin tviiteille tulee miinusmerkkinen keskiarvo.

Viimeisen kuukauden aikana huonoimmat pisteet sai 16. lokakuuta lähetetty tviitti:

– Meidän ennätyksellinen taloutemme ROMAHTAISI, niin kuin vuonna 1929, jos jokin näistä pelleistä tulisi presidentiksi!

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Our record Economy would CRASH, just like in 1929, if any of those clowns became President!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href=”https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1184431250066624512?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 16, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Trumpin haukku sai tviitti-indeksillä -53. Vastaajista 41 prosenttia oli sitä mieltä, että se oli kauhea. Vain 25 prosenttia piti sitä upeana tai edes hyvänä.

Lähes yhtä negatiivisen tuloksen sai edustajainhuoneen puheenjohtajaa Nancy Pelosia haukkuva tviitti 1. marraskuuta. Trump kommentoi siinä Fox Newsin toimittajan Laura Ingrahamin tviittiä, jossa yhdistetään demokraattihallinto ja kodittomuuden lisääntyminen San Franciscossa:

– Nancy Pelosin koti. En voi uskoa, että hänen äänestäjänsä voivat olla tyytyväisiä siihen, mitä hän ja mitään tekemättömät demokraatit tekevät! San Francisco on todella mennyt alaspäin. Niin surullista!

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>The home of Nancy Pelosi. I can’t believe her voters can be happy with the job she and the Do Nothing Democrats are doing! San Francisco has really gone down hill. So sad! <a href=”https://t.co/z0Tms6gkDy”>https://t.co/z0Tms6gkDy</a></p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href=”https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1190067978089439239?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 1, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Kyseinen tviitti sai indeksissä -42. Enemmistö republikaaneja kannattavista vastaajista, 63 prosenttia, tosin piti sitä upeana tai vähintään hyvänä.

Trump haukkuu usein jotakuta tai jotakin tviiteissään. Amerikkalaislehti The New York Timesin mukaan yli puolet hänen tviiteistään sisältää hyökkäyksiä.

Presidenttikautensa ensimmäisen sättimisen Trump tviittasi jo kolmantena päivänä, jolloin hänen virkaanastumistaan vastustettiin kerääntymällä naisten marsseihin eri puolilla Yhdysvaltoja.

Trump muistaa myös ylistää, eniten kuitenkin itseään. The New York Times analysoi Trumpin tviitit presidenttikauden alusta viime lokakuuhun. Trump antoi kiitosta itselleen 2 026 tviitissä, kun tviittejä oli yhteensä yli 11 000.

Niiden määrä on vain vähän vähemmän kuin tviitit, joissa Trump hyökkäsi häntä ja hänen henkilökuntaansa kohdistuvia tutkintoja vastaan.

Veteraaneja kunnioittavasta tviitistä pidettiin

Amerikkalaiset pitävät Trumpin tviiteistä eniten silloin, kun on kyse kansaa yhdistävistä asioista, kuten urheilujoukkueen menestymisestä tai hyvistä talousuutisista.

Viime maanantaina Yhdysvalloissa vietettiin veteraanipäivää, jota Trump muisti muutamalla tviitillä ja videolla.

– Tänään kokoonnumme yhteen tervehtimään Yhdysvaltain puolustusvoimien veteraaneja. He ovat mahtavimmat soturit koskaan maailmassa. Veteraanimme vaaransivat kaikkensa meidän edestämme. Nyt on meidän velvollisuus palvella ja suojella HEITÄ elämämme jokaisena päivänä.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Today, we come together as one Nation to salute the Veterans of the United States Armed Forces – the greatest warriors ever to walk on the face of the Earth. Our Veterans risked everything for us. Now, it is our duty to serve and protect THEM every day of our lives! <a href=”https://t.co/vC3UGvWF9S”>pic.twitter.com/vC3UGvWF9S</a></p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href=”https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1193973876654583809?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 11, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Tviitti sai ennätykselliset 52 pistettä. Enemmistö republikaaneja kannattavista, 70 prosenttia, piti sitä upeana. Demokraatteja kannattavista kuitenkin jopa 33 prosenttia antoi tviitille arvosanaksi kauhean tai huonon.

Kaikkein neutraaleimpiin tviitteihin lukeutuu marraskuun alun tviitti, jossa Trump kehottaa äänestämään Tate Reevesiä Mississippin kuvernööriksi. Se sai Yougovin indeksissä 0 pistettä.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Tate Reeves will be a great Governor of Mississippi, and what an electric Rally last night. Vote for Tate on Tuesday! <a href=”https://t.co/5AZHe5DT9A”>https://t.co/5AZHe5DT9A</a></p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href=”https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1190693144310009858?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 2, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Oli Trumpin tviittailun ansiota tai ei, Tate Reeves äänestettiin kuvernööriksi.

Twitteristä tuli osa presidentin hallintoa

The New York Times kirjoittaa, että Trump sai tviittailullaan äänestäjänsä liikkeelle vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Presidenttikautenaan Trump puolestaan on tehnyt Twitteristä käytännössä osan hallintoaan.

Hänen kerrotaan käyttävän tviittailuaan jopa uhkailu- ja nöyryytyskeinona neuvotteluissa tai yhteentörmäyksissä henkilökuntansa kanssa. Joskus kokouksen suunta muuttuu kesken kaiken ja hallinnon jäsenet yhtyvät tviittien muotoiluun.

Tviiteillä Trump on muun muassa julistanut Kiinalle miljardien tuontitullit ja tehnyt suunnanmuutoksen Yhdysvaltain ulkopolitiikassa tunnustamalla Israelin oikeuden Golanin kukkuloihin.

Joskus presidentinhallinto joutuu tviitin jälkeen hätäkokouksiin, kuten kävi lokakuussa 2018: Trump uhkasi sulkea Meksikon rajan.

Monet tviitit eivät ole muutenkaan harmittomia. Useissa tviiteissä Trump nostaa esiin salaliittoteorioita tai yrittää rapauttaa uskoa demokraattisiin instituutioihin. Sellaisia oli yli 1 700 lähes kolmen vuoden ajalla.

Kuudentena päivänään presidenttinä Trump tviittasi virheellisen väitteen, jonka mukaan miljoonat ihmiset äänestivät laittomasti vuoden 2016 vaaleissa ja jonka vuoksi hän sai vähemmän ääniä kuin kilpakumppaninsa Hillary Clinton .

Yleisin aika Trumpin tviitti-työskentelylle on varhain aamulla tai illalla. Ne ovat myös aikoja, jolloin hän ei juuri ole neuvonantajiensa seurassa.